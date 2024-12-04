學生團體批教部忽視技高生權益 科大不該是普高生的備取

科大招收普高生比率過高頻惹議，今學生團體攜教團、家長團體召開記者會。EdYouth台灣一滴優教育協會今再次呼籲教育部重視高職生權益、正視技職教育辦學的目的，更直言，「科大不應是普高學生進不了台清交的備取。」

EdYouth常務理事洪振翔表示，教育部未妥善管理高中生入學科大的外加名額，許多科大超額招收高中生，如台科大就有近3成的學生來自普高，遠比技職司一向聲稱開放給普高生的名額為「外加名額」、且不會超過招生總額的1成的高。以現行的升學體制來看，技職生的升學選擇僅有6個統測志願，而高中生不僅有6個普通大學志願，還能選擇6個科技大學志願，明顯不公。

洪振翔說，自己也是從技高跨考到普大的學生，很羨慕普高學生不用額外考試，就可以申請科大學校，甚至有不少國立科大還為普高生開設「學士專班」。

洪振翔也指出，科大開給普高生名額很多，普大提供技高生的名額卻少得可憐。他說，制度上的差異，讓普高生申請國立科大的難度相對低，學測成績落在中字輩的普高學生，卻可以錄取科大的前兩志願，原因便在開放給高中生的名額過多，且申請的競爭性不如高職。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良坦言，少子女化不該再是技職司的藉口。侯俊良說，全教總關心此議題已久，少子女化是整體現象，並非單單發生在技職體系，技職司不應該再忽視技職學生的升學權益。技職教育仍是產業發產重要的一環，普高學生在升學體制有「一魚多吃」的優勢，不就變相引導國中生選擇普高、削弱技高招生的競爭力，此舉嚴重傷害國家技職教育與適性揚才。

全教總政策部副主任巫彰玫則說，許多學生上了科大回到學校跟自己分享，科大教授的內容與高職有很大雷同，正是因為科大招收過多普高生，系所需配合普高生與外籍生調整教學內容，更有教授對學生說，「你只要肯交作業，這學期就不用來上課了。」技高學生的受教權嚴重被犧牲。

立法委員郭昱晴今也到場表達支持。她說，自己應該是立院少數技高跨考普大的委員，所以對技職教育有長期的觀察。郭坦言，除了教育部對升學的名額、管道的公平性應正視，整體社會氛圍不應再有「不讀書」才讀技職學校的想法，技職學生除了學科的基礎，還有強大的實作專業技能，是社會發展重要的能量。

台北市高職學生家長會聯合會榮譽總會長蔡巧貴表示，技職教育應擁有完整性，不能因學制或政策調整而被學術導向侵蝕，進一步造成技職體系「學術化」。技職教育以實務導向為重，應獲得公平、合理對待的升學空間，以鼓勵學生在專業技術領域發展，避免普高生名額的壓縮與誘因，反而削弱技職教育對家長與學生的吸引力。她呼籲，教育部應正視名額的控管，此題倡議已久，遲遲未看到技職司的作為，應聆聽家長和學生的心聲。