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學團憂心科大招收普高生比例失衡 盼高職升學更公平

中央社／ 台北4日電
EdYouth台灣一滴優教育協會、全國教師工會總聯合會4日在立法院舉行「技職教育要更好，升學名額需配套」記者會，呼籲教育部重新檢討升學名額分配，重視高職生權益。中央社
EdYouth台灣一滴優教育協會、全國教師工會總聯合會4日在立法院舉行「技職教育要更好，升學名額需配套」記者會，呼籲教育部重新檢討升學名額分配，重視高職生權益。中央社

學生團體EdYouth今天在立法院舉辦「技職教育要更好，升學名額需配套」記者會，憂心科大招收普高生比例失衡，盼高職升學更公平，呼籲教育部通盤檢討升學名額，針對科技院校與普通大學有更清晰的招生策略與定位，否則難以達成課綱「適性揚才」的目標。

對於EdYouth（台灣一滴優教育協會）的訴求，受邀出席記者會的立法院教育及文化委員會成員、民進黨立委郭昱晴表示，從過去到現在，技職教育是台灣非常重要的一環，升學公平和資源分配，教育部應好好檢視。

記者會上，EdYouth常務理事洪振翔說明，並不是反對普高生入學科大，而是比例上應包含怎樣融合以及一定要控制在不影響高職生升學。目前學生就讀高中高職比例接近，國立普通大學開放給高職生的名額寥寥無幾，但國立科技大學開放給高中生的名額卻是不少。

洪振翔指出，高職生升學時理應受到合理的保障，如果普高生占科大入學的比例過高，不但違背原設計的招生名額外加保障，更可能影響高職生升學的公平性。

全國教師工會總聯合會政策部副主任巫彰玫強調，科大招收普高生，原本應該是提供普高畢業生，在一般大學教育之外，適性換軌的技職人才培育方案選擇，但現今卻反客為主，國立科大招收相當高比例普高生，不僅科大課程銜接產生質變，升學機會優勢的現象，更變相導引國中生選擇普高，強過選擇技高，嚴重傷害國家技職教育與適性揚才。

台北市高職學生家長會聯合會榮譽總會長蔡巧貴提到，技職教育以實務導向為重，應獲得公平、合理對待的升學空間，以鼓勵學生在專業技術領域發展，避免普高生名額的壓縮與誘因，反而削弱技職教育對家長與學生的吸引力，她呼籲教育部重新檢討升學名額分配，設立更多進階課程並推動產學合作，加強技職教育的吸引力與價值，為學生創造清晰的專業與職場發展路徑。

升學 教育部 記者會

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