竹圍高中橄欖球打敗宿敵建中奪冠 新北發20萬培訓金

成軍9年的新北竹圍高中橄欖球隊，今年全國橄欖球聯賽中，打敗宿敵建中黑衫軍，以五場全勝戰績，奪得高中組冠軍。新北市長侯友宜今在市政會議，頒發20萬培訓金鼓勵選手，並盼剛啟用的新北市國際橄欖球場能讓橄欖球運動向下扎根。

侯友宜說，新北淡水、三芝地區是台灣橄欖球運動的發展重鎮，市府今年建置並啟用全台首座人工草皮、符合國際標準規格的新北市國際橄欖球場，盼能讓橄欖球向下扎根。

新北體育局說，竹圍高中9成以上選手來自正德國中、三芝國中、淡水國中等校，將以正德國中為重點發展中心，設置橄欖球運動工作小組，辦理橄欖球聯合訓練營、橄欖球競賽等向下扎根，從國小、國中至高中三級培育，建構完整銜接體系。

而竹圍高中男子橄欖球隊成軍9年，今年在全國橄欖球聯賽突破防線，一路過關斬將，決賽擊敗台北建國中學、基隆八斗高中，以五場全勝戰績，首度贏得全國聯賽冠軍獎盃，市府頒發20萬元做為培訓金，提升橄欖球隊競技實力。

教練李建霖說，今年聯賽集訓是創隊9年來最艱辛的一次，隊員大多來自北海岸的石門、三芝、淡水等地區，每日往返通車需花費近3小時，於集訓期間更需在清晨5點多就離家，到校後，在有限且壓縮的空間中兼顧球隊訓練及學科學習，是一大考驗，團隊能取得亮眼的成績真的不簡單。