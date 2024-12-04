家長懲戒權被刪 家長團體：應停止粗暴修法

行政院上周確認通過刪除民法第1085條家長的懲戒權。全國家長團體聯盟等家長團體今天召開記者會表示，懲戒不是暴力，刪除民法第1085條是錯誤決策。

家長團體指出，強烈反對行政院推動刪除民法第1085條家長懲戒權的修法。「懲戒不是暴力」，現行民法第1085條所保障的懲戒權，是家長在合理範圍內履行教育責任的重要基石，修法應著眼改進條文內容，而非全面刪除。建議增列「不得訴諸身體或心理暴力」，以平衡家庭教育權利與兒少保護的需求。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，教育部對家庭教育支持長期不足，家庭教育每年僅3億元預算，占總預算不到0.1%。正向管教需要資源與指引支持，但家長的需求長期被忽視，無法有效落實。政府倡導正向管教，但未提供實質支持。建議提供8小時有薪親職假，並推廣親職教育課程，這些需求卻未被納入修法考量。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，應停止粗暴修法，立即停止刪除民法第1085條，避免破壞家庭教育的基礎。提供實質支持，增加家庭教育資源，推動親職教育計畫與親職假政策，讓家長能履行教育責任。優化條文設計，保留懲戒權條文，增列「不得訴諸身體或心理暴力」，平衡家庭教育權利與兒少保護需求。