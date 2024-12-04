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遭學生攻擊報警成「最壞示範」？技職師嘆無權管教：只能當被道歉的教材

聯合新聞網／ 綜合報導
台中某國小一名教師因遭學生用樂樂球棒攻擊報警，引發爭議。 圖／Ingimage
台中某國小一名教師因遭學生用樂樂球棒攻擊報警，引發爭議。 圖／Ingimage

近日台中某國小六年級學生用樂樂球棒攻擊老師，受傷的老師選擇報警保護自己，並重申教師的權威。而台中「市長媽媽」盧秀燕起初卻認定校長領導無方、教師不適任，引起國小教師圈一片譁然。一名網友在Dcard發布貼文以「老師一定要接受學生的道歉和原諒嗎」為標題，替老師聲援。

原PO指出，新聞裡提到「孩子已道歉，老師還不放手，這是最壞的教育示範」，且議員指出軟式樂樂球棒根本不會傷人，根據近日相關報導來看，員警進到學校將學生帶走或許真的有程序上的問題，但老師因為被攻擊報案處理，導致被市府放話嚴懲實在不合理，怒批「所以被學生動手只要學生道歉就一定要原諒嗎？」，並酸「所以在教育的殿堂就得自己當教材，讓學生學會如何道歉和被原諒嗎？」。原PO表示老師除了是老師，同時也是人生父母養，在教學上確實應該給學生們更多的彈性和犯錯的機會，但尋求法律協助明明就是人人都有的權利。

她表示自己近年在工科學校任職，雖然不是資深老師，也明顯感覺到學生素質逐年變差；清楚學生在廁所抽菸，但沒有老師目擊就無法懲處，即使學生滿身菸味從廁所走出來也拿他沒轍；更不用說學生滿口髒話，在老師面前也更加囂張，還可以理直氣壯的辯稱是言論自由。身為老師被家長、學生投訴卻是稀鬆平常，老師無權可管，家長和學生無法無天。

她無奈道「前幾年同事之間都還會互相鼓勵，希望能幫學生越來越好，這幾年大家都勸慰對方看開一點，管不了的就讓他們自求多福了」，表示如今老師們還要小心自己惹禍上身被投訴和懲處，曾經滿懷熱忱和初衷走進來的教育環境，不知道為什麼變成這樣。

貼文曝光後網友紛紛回覆「剛剛看到也覺得莫名其妙，如果針對警員帶走學生的部分就還好，但為什麼重點是在老師不接受道歉」、「真覺得老師被情勒很嚴重，老師被學生打、被學生羞辱是工作內容嗎」、「因為老師要報警提告所以學校甚至督學都要被檢討，太傻眼了吧」、「以後做事遇到不原諒的人多的是，然後現在小孩大多就是沒被教訓過，橫著走以為什麼事道歉一下就好了」。

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小學生 教師

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