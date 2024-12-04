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作家陳思宏馬來西亞開講 掙脫既有束縛、為少數發聲

中央社／ 台北4日電

文學就是力量，作家陳思宏日前參加馬來西亞雙城講座表示，他寫小說是用文字反抗，說出少數的聲音，希望每一位讀者都能掙脫既有束縛，自由詮釋他的作品。

根據文化部發布新聞稿，陳思宏於11月30日出席馬來西亞「喬治市文學節」，12月2日晚間於吉隆坡誠品講堂舉行中文講座「回望故鄉：陳思宏的魔幻寫實」，兩場活動皆獲滿場觀眾支持。

陳思宏表示，「鬼地方」開啟他的神奇旅程，讓來自彰化永靖的他可以到世界各地與讀者交流，甚至登上美國報紙書評、韓國雜誌及芬蘭的電視，說出家族和故鄉的故事。

陳思宏表示，之所以用「鬼」作為書名，是因為「鬼」有著太多意義，不單是令人害怕的存在，還包含著逃離、遺忘、討厭的歧異性，「鬼其實是每個人的過去、家庭及原鄉，以及想逃離卻離不開的歸屬之地」。

陳思宏今年陸續前往美國、泰國、韓國、捷克、新加坡及芬蘭等國參與文學節與專訪，今年最後的文學活動獻給馬來西亞讀者，明年將跟著「鬼地方」到義大利、德國，和不同文化的讀者討論「鬼」。

此次「馬來西亞雙城講座」由文化部駐馬來西亞代表處文化組與GTLF及誠品書店共同合作，陳思宏是繼去年吳明益之後，第2位在此文學盛會獲得專場講座的台灣作家。

陳思宏出生於彰化永靖，2004年移居德國柏林，是作家、譯者也是演員。他以短篇小說「廁所裡的鬼」獲得第10屆林榮三文學獎短篇小說首獎。2020年以「鬼地方」獲頒金鼎獎文學圖書獎及台灣文學獎金典獎大獎，作品被翻譯成英、日語多種語言，德語、義大利語等版本即將發行。

彰化 義大利 馬來西亞

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