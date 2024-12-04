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逼轉學、關儲藏室 小四生傳遭師霸凌

聯合報／ 記者趙容萱黑中亮／台中報導

台中某小四學童家長與人本基金會昨控訴，孩子有過動症狀，在校有情緒時，王姓主任拿手機猛拍，時任校長還強迫轉學，投訴霸凌後調查卻不成立。校方表示，依法調查未吃案，因家長又投訴王曾壓制學生、關在儲藏室等，全案併案調查中。

中市教育局表示，校方首次調查指王不涉及霸凌，但有不當管教卻未處理，已退回該報告，與第二次投訴併案調查；時任校長已退休，教育局也已組調查小組，依特教法規定，不能以無輔導資源強迫轉學，若調查屬實將究責。

中市大安區某國小學童父親，昨與多名議員、人本開記者會，家長指控，孩子有亞斯伯格、過動症，小二時轉入該校，因無特教生身分，他和妻子輪流伴讀；半年前校方對孩子不友善，只要家長離開學校，孩子情緒就會上來，王姓主任還會拿手機猛拍孩子。

家長控訴，投訴校方霸凌後，孩子才說出也被王壓制在地上、關在儲藏室、高拋等情形，校長甚至說出要求轉學、立即生效等話語，校方行為已涉及霸凌；孩子7月轉校後，如今已穩定就學，藥量也減少。

人本說，與家長出席輔導會議，輔導員曾告知不要對該生拍照，會激怒該生，但該主任仍繼續拍照；校方霸凌調查結果近日出爐，以未影響學習，認為王的行為不成立霸凌，「非常荒謬」。

校方回應，王姓主任是校內唯一男職員，因此協助處理，王姓主任已請假配合調查，事後表達歉意；全案半年前已啟動調查，調查委員都是教育部人才庫專業人士，依法處理未吃案；家長投訴兩次，首次調查報告出爐，第二次調查報告進行中。

主任 教育局 霸凌

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