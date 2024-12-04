校園暴力事件逐年增 教團籲明訂通報流程

校園暴力通報件數逐年增加，台北、台中市原都是個位數，去年北市增為18件、中市增至17件，台中市將針對員警入校更進一步制定SOP。資深校長表示，除非校內有人自傷或傷人等，否則甚少報警，若師生衝突到要報警，建議由校方請警方到校，減少爭議。

國教行動聯盟認為，教師通常是管教無效的情況下才會訴諸法律，呼籲制定明確通報流程。

國教行動聯盟指出，教育部「112年校園安全及災害通報事件」數據統計，「校園暴力與偏差行為事件」2萬7511件、「管教衝突」4582件，前者在國小發生占34%，後者在國小階段占44.8%，反映校園暴力衝突與情緒問題，逐漸朝向低齡化發展。

北市議員曾獻瑩昨質詢時指出，北市教師遭學生暴力案，2019年到2022年最少1件，最多5件，但去年增至18件，今年到3月19日就有12件，多為學生不服管教或情緒失控所致，教師可報警嗎？

台北市長蔣萬安說，2017年警政署就頒訂規則，沒正當理由或校方同意，警察不可進入校園，教育局有處理機制，依兒少法精神，校方應先進行輔導機制。警察局長李西河說，警察入校要有校方同意，若要把孩子帶走，一定要有法定代理人陪同。

中市近年校園暴力事件通報件數也增加，去年增為17件，今年至12月3日17件。警政署雖訂有「警察人員進入校園執法相關機制」，但中市教育局說，哪些事項校方可同意，哪些可拒絕或不應報警處理，並無統一規定，甚至12歲以下學童無責任能力，相關事件不能報警處理等，將研擬SOP供依循。

資深校長說，學校除非有人自傷或傷人、外界恐嚇對學校或師生不利、家長搶監護權到校搶人，教職員或警衛無法處理才報警；近日爭議的師生衝突，教師若要報警，不要個人打110，應通知學校主管，由校方邀警察到場。