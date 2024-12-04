不適任說惹怒基層教師 盧秀燕道歉

台中市某國小爆發師生衝突，市長盧秀燕前天怒斥教師不適任、校長領導無方，基層教師炸鍋，教師團體請市長收回「不適任」說法。盧秀燕昨早向老師致歉，坦言太快下結論，但警方沒家長陪同就帶走學生，執法有瑕疵，將制定SOP供參考。

該學童母親昨發聲明，當天男童父親趕往派出所，報警的老師已離開，孩子緊張到十根手指都摳到流血，事後還收到少年法庭開庭通知；孩子驗傷背部挫傷，希望學校要保障孩童權益。

校方調查報告指出，老師在警方到場後，已表明不提告，但警方要求雙方到派所製作筆錄。警方強調，老師報警指有毆打、提告，須依程序處理。針對這起事件，台中地院表示，少年之前無非行紀錄，調查時當庭向老師道歉，教師也無意追究，法官裁定不付審理。

西區某國小爆發師生衝突，學生揮舞軟質球棒打到老師，老師隔天報警提告，警方到校把師生都帶回派出所做筆錄，還函送少年法庭，議員前天質詢讓全案曝光。

盧秀燕說重話，引發許多基層教師不滿，上盧秀燕臉書留言，指被打的人反成被懲處的人，讓教師情何以堪。全教總表示，市府應查明師生衝突，而非直接貼標籤，「不適任教師」的認定自有相關法令規範的調查程序，不應因教師在師生衝突時報警處理，學校、警政處理程序錯誤，就需承攬一切過錯與指責。

國教行動聯盟則提到，教師很少輕易訴諸法律，通常在教導、管教、輔導皆無法奏效的情況下，才成為不得已的手段。台中市教師職業工會表示，教師管教權遭嚴重限縮，「動輒得咎」，導致多數教師不敢管，老師也有基本人權，盧市長不要搞錯究責對象，師生衝突需要親師生共同面對。

盧秀燕昨向老師道歉，她前天說不適任，如教師會所言，沒了解前因後果，「說得太快了，太早下結論」。

她說，執法者應認知少年事件處理法規定，該名學生不是現行犯，警察要帶走做筆錄，需有法定監護人或家長陪同，孩子就這樣被帶走，完全違法，權益應受保障。盧秀燕強調，學生、家長與老師都很辛苦，市府會制定出SOP，針對這類少數狀況，要求學校與警方遵守與執行。