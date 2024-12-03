北市教保員涉猥褻2機構幼童 議員批市府清查速度慢

涉猥褻幼生的教保員陳羿翰曾任職北市2家機構，議員苗博雅指出，狼師曾在第1所幼兒園帶過221名幼童，市府昨天才擴大發問卷，質疑市府處理速度慢，釀家長恐慌。

由德育護理健康學院辦理的國防部平安新村職場互助教保服務中心發生不當對待及猥褻事件，受害者家長今年8月19日起報案，北市教育局啟動行政調查，認定屬實後在11月裁處涉案教保員陳羿翰最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，陳男9月被檢方羈押、11月被起訴。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，台北市長蔣萬安等官員列席。社會民主黨籍議員苗博雅質詢陳姓教保員案時說，陳男在平安新村幼保服務中心服務前，曾於台北市經國三民非營利幼兒園任職。

苗博雅說，陳男2022年3月起在經國三民幼兒園工作，短暫離職後於2023年重返職位，今年2月被派至平安新村教保中心工作，3月到職，5月就有家長投訴不當對待幼兒。

苗博雅表示，陳男曾在經國三民幼兒園工作，市府應比照平安新村教保中心主動擴大調查，教育局卻拖到9月才到經國三民幼兒園發問卷，且只發16份，而陳男2022年至2023年都在經國三民工作，恐有潛在的不當對待黑數。

苗博雅說，家長在8月底就向教育局投訴陳男曾在經國三民幼兒園任職，後續召開多次協調會懇求調查，教育局昨天才擴大發問卷，也才得知陳男曾於經國三民帶過221名幼兒。

苗博雅表示，市府處理經國三民的案件時程太慢，導致家長非常焦慮，若市府處理速度夠快，家長不用投訴媒體及民代，直指市府未聽家長心聲，僅聽園方說法。

蔣萬安回應，調查此案的人力不足，後續會增加人力，並依過去調查經驗精進行政程序。若德育學院有任何包庇絕對不寬貸，經後續調查認定，若有違法會依法解約。

苗博雅說，若市府認為是因人力不足影響此案處理速度，意味是要家長自求多福，還須透過民代催促市府處理，對於市府處理此案速度無法接受。

另方面，教育局除查出陳男涉案，也查出平安新村教保中心另2名教保員體罰幼生，各裁罰40萬元及4年不得任職為教保員。針對議員表示，有家長反映停職的2名教保員仍進出平安新村教保中心，教育局透過新聞稿表示，新任園主任表示無此情形，將發文國防部確認或訪查家長。

教育局嚴正聲明，如查證屬實，將依教保人員服務條例規定對負責人處最重的處分。至於經國三民非營利幼兒園，也有家長反映陳姓教保員停職後有入園情形，園方也表示無此情形，但教育局強調，如查證屬實，將依教保人員服務條例規定對處負責人處最重處分。