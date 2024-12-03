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議員批北市狼師案慢半拍 發放問卷僅16份

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員苗博雅（右）質詢。圖／擷取自網路
北市議員苗博雅（右）質詢。圖／擷取自網路

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，議員苗博雅針對日前的民生社區教保中心狼師案質詢教育局，狼師案之前任教的幼兒園，僅發放16份問卷給家長，「難道一年下來只教過16位學生？」追蹤要求下才到12月發放211份問卷。蔣萬安說明，精進並增加教育局相關調查人力。

苗博雅指出，早在民生社區教保中心的狼師在2024年3月任教到8月之前，2022年3月斷斷續續到2024年2月，任職在教育局公辦民營的幼兒園。

苗博雅說，在5月就有家長投訴不當管教，但是教育局卻在今年8月16日接獲通報，並於9月10日遭到羈押，但是北市府沒有比照教保中心案調查前一份任教的幼兒園，事隔多時才於9月底發放16份問卷給幼兒園家長。

苗博雅說，不可能這一年多任職時間只接觸16名孩童，經過多次要求下才在12月2日發放211份問卷。在7月份爆發幼兒園長之子的性侵案後，家長更是焦慮，難道蔣萬安在競選市長政見時所說，要讓兒童哭聲成交響樂是這個意思。

蔣萬安表示，案件發生後先對行為處置，立即禁止該名教師進入校園，並儘速處理終身不得任職，也將之前待過的幼兒園全面調查，他強調，目前本案已依法調查，會加速處理，同時精進並增加教育局相關調查人力。

台北市副市長林奕華說，由於幼兒園沒有監視錄影帶，所以和檢察官持續溝通下，於12月訪該教師並於同月開認定委員會。

幼兒園 教育局 苗博雅

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