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教部：警察入校園調查 須有校方人員陪同

中央社／ 台北3日電

台中市某國小發生師生衝突，教師報警讓警察帶走學生，引發爭議。教育部今天表示，基於尊重校園自治，警察進入校園調查，應有校方人員陪同。

台中市某國小學生拿樂樂球棒打教師，教師事後報警，警察入校帶走學生，引發爭議。教育團體呼籲全面檢討校園安全通報機制，訂定明確且可操作的處理流程。

教育部今天晚間以文字回應中央社，目前已透過「維護校園安全實施要點」、「校園安全防護注意事項」規定，要求各級學校與轄區警察分局簽訂「維護校園安全支援約定書」，共同維護安心就學的環境。

警察進入校園的SOP（標準作業流程）是依照內政部警政署「警察人員進入校園執法相關機制」規定，未經校方同意不能入校；如要偵辦校園內刑事案件，進入校園前須知會校方聯繫窗口（主任秘書或學務主任以上層級），取得校方同意後才能入校，且要有校方人員陪同。

至於師生衝突的建議處理流程，教育部指出，如果管教無效或學生明顯不服管教，妨害現場教學活動，教師可請求學務處、輔導室派員協助，將學生帶離現場，安排到圖書館、輔導室或其他適當的場所。

帶離現場的好處，在於協助學生轉換情境、宣洩壓力。學校也可請家長（法定代理人或實際照顧者）到校，協助輔導和管教。

教育部近年推動「校園正向管教計畫」，補助各縣市成立輔導團，並定期舉辦教師研習，期盼建立友善、溫馨的校園環境。

校園安全 警察

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