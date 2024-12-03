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北市教保中心案延燒 議員批：狼師期間仍進出幼兒園

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員許淑華。本報資料照片
北市議員許淑華。本報資料照片

北市一處教保服務中心爆發狼師不當管教案，更延燒到狼師之前任教的幼兒園。北市議員許淑華指出，教育局強調在8月20日停職，但狼師實則拖到11月21日才判終身不聘任，這段期間更頻繁進出幼兒園，與孩童接觸，「處分淪為形式。」

許淑華表示，台北市長蔣萬安在7月22日宣示接獲幼兒性平事件通報後，即刻停職、停聘、停止契約，然而，這次的狼師案中，教育局不斷強調在8月20日以立即停職，然而，該狼師其實拖到11月21日才終身不聘任及開罰60萬，打臉蔣萬安。

許淑華批，教保服務中心及幼兒園都是德育學院經營，除了狼師之外，還有2名不當管教的教保員也遭停職，但因為和園長關係好，所以仍在10月頻繁進出幼兒園，甚至與孩子接觸，教育局停職處分根本淪為形式。

許淑華說，家長非常憤怒，如果市府在8月20日就採取積極作為，並公開狼師姓名，家長就可以及時保護孩子，免於遭受狼師的魔爪，更有家長指出，今年3月到5月間，狼師在幼兒園任教教保中心時時同樣經常出入之前的幼兒園接觸孩童，但證據都已經消失。

許淑華說，家長要求市府公開透明，避免類似事件重演，市府卻選擇冷處理，不願面對家長們的怒吼，「台北市民要的是負責任的市府，而不是一個用政治謊言掩蓋問題的團隊。」

幼兒園 狼師 許淑華

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