高雄大學科教中心深耕偏鄉 蚵寮國中獲贈機器人自走車賽道

國立高雄大學與祥儀慈善文教基金會合作，捐贈梓官區蚵寮國中2座融入蚵子寮特色景點「機器人自走車立體賽道」，盼推廣自走車教學，讓學生動手實作，激發創意思維，賽道將於7日校慶當天啟用。

高大應物系副教授兼科學教育中心主任余進忠表示，該中心致力於智慧科技與跨域學習，提升中學生科學素養和學習興趣，今年透過與祥儀基金會的合作，贈送偏鄉蚵寮國中自走車立體賽道，尤其賽道結合雙語學習和程式設計，讓學生理解物理和編碼應用，希望引起學生對科學產生興趣。

余進忠說，團隊足跡遍布茄萣、彌陀、燕巢、蚵寮、杉林國中及中正高工，去年捐贈高雄中小學循跡自走車，今年6月贊助中正高工立體賽道，這次加碼再贈送2套立體賽道給蚵寮國中。

蚵寮國中校長李娟娟指出，2年前蚵中創立「雙語創意科學社」，由高大科學傳播社社員和英語老師廖惠施，協助引導學習科學實驗、程式設計、英語課程外，這次新教案傳授自走車還捐贈2套賽道，對實作科學助益很大。