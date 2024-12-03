小學生打老師被警察帶走 議員曝北市教師受學生暴力比例暴增

台中某國小生棒打老師遭警方帶走引爭議，北市教師遭受學生暴力行為的案例逐年增加，過去都是個位數，但去年通報案件達18件，今年到3月為止已12件，議員詢問「警察可以將孩子帶走嗎？」市長蔣萬安也說，依「兒少法」精神應行政先行，校方應先輔導。警察局長李西河說，若要將孩子帶走，除校方同意也要有家長陪同。

曾獻瑩今天在現場實測用樂樂棒球棒敲打餅乾鐵盒，只見用力敲幾下鐵盒整個凹下去，「可見還是會造成一定傷害」，他指出，昨台中市長盧秀燕第一時間批評老師報警不適任，引起各界熱議，盧今改口道歉稱自己太早下定論，暴力是絕對要譴責，但學校發生暴力事件該如何處置，詢問台北市有沒有相關做法？

曾獻瑩說，調閱北市近6年教師遭受學生暴力行為累計案件數已達43件，從2019年3件到去年有18件，今年截至3月就有12件，顯示校園衝突處理機制仍有改善空間，除了學校要有妥善輔導機制跟處理方式外，更重要應要強化家庭教育化解衝突根源。

市長蔣萬安表示，2017年警政署就有頒訂規則，沒有正當理由或校方同意，警察是不可以進入校園，教育局有一套處理機制，依「兒少法」精神應是行政先行，校方應先進行輔導機制。警察局長李西河補充，警察要進入校園至少要經校方主任以上層級同意，若要把孩子帶走一定要有法定代理人陪同。

教育局長湯志民表示，學校輔導機制會先介入，如果涉及到「少年事件處理法」校方會通知派出所，若有涉及刑事會通知少年法院，若只是一班曝險行為先送到少管會，若少管會覺得嚴重才會送到少年法庭，除非是現行犯且犯三年以上罪行，經學校同意，通知法定代理人後才能離開現場。

蔣萬安也說，認同應加強親職教育，參加過兩次孩子的班親會，那個時間確實可以讓老師跟家長溝通互動，如果能夠加入更多親職教育說明，會請教育局推動。