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台中國小生遭警帶回 少年法庭：師無意追究、生已道歉 裁定不付審理

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台中小六學生被警察入校帶走 少年法庭調查結果曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地院少年法庭認為，本件少年不具需保護性，無裁定進入審理程序及給予保護處分之必要，因此6月28日裁定本件不付審理，全案確定。記者曾健祐／攝影
台中地院少年法庭認為，本件少年不具需保護性，無裁定進入審理程序及給予保護處分之必要，因此6月28日裁定本件不付審理，全案確定。記者曾健祐／攝影

台中市某國小師生衝突，釀學生、教師均受傷，教師報案後由警方進入校園將學生帶走調查移送，昨經市議員揭露引起軒然大波；台中地院今表示，少年於調查時當庭向老師道歉，教師也無意追究，法官認少年不具保護性裁定不付審理，全案已確定。

台中市議員李中昨指出，西區某國小今年3月發生六年級學生在體育課與教師發生衝突，造成雙方受傷；隔天家長要求學生到校向老師道歉，但教師認為態度不佳並報警，教師控告學生傷害，警方到校將兩人帶回作筆錄，最後依規定移送少年法庭。

台中地院指出，根據少年事件處理法，無論少年觸犯之刑罰法律是否為告訴乃論之罪，及被害人事後是否撤回告訴，少年法庭受理後仍應就少年之非行進行實體的調查及審理，如認有保護處分之必要，則會裁定給予適當之保護處分。

中院表示，本件經少年法庭交付審前調查結果，少年之前無非行紀錄，於法院調查時已當庭向老師道歉，法定代理人也表示以後會勸導少年控制情緒，且老師本即無意追究少年，只是希望少年有所學習。

中院指出，法官斟酌審前調查結果，認為本件少年不具需保護性，無裁定進入審理程序及給予保護處分之必要，因此6月28日裁定本件不付審理，被害人該名教師也無抗告，全案確定。

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