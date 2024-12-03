台中國小師生衝突 校方調查報告曝：教師原本跟警員說只是要嚇嚇學生

台中一所國小6年級學生與老師爆衝突，兩名警察到校園帶走學童回去做筆錄，引起軒然大波。誰要員警帶走學生？教師究竟有沒有提告？依據學校的內部信件今流出，指出「到警局」的發展根本是警察「依規定」的堅持，教師跟警員說「只是要嚇嚇學生」，本報比對家長發聲明與警方說法，還原當天報警、提告經過。

依據學校調查報告，學童接受訪談時說，「晚上我爸爸叫我去跟老師道歉，但我認為如果老師沒有壓我，這件事根本不會發生，所以我很不想道歉，隔天我去找老師道歉時 ，我很生氣，道完歉就把臉轉往旁邊看，因為我怕我們又發生衝突，老師認為我這樣不尊重他，老師說了兩遍你確定要這樣，我忘了中間我們說什麼」。

學童說，「後來老師說你知道這在大人的世界裡要怎麼處理嗎？我就說報警，老師就突然說你要不要自己打110，我就說為甚麼，然後老師就報警，之後我們就去警局處理這件事情。到警局後，老師先做筆錄，老師完成筆錄後跟我說爸爸後面會來，於是我就跟爸爸一起製作筆錄」。

教師接受訪談時說，學務主任帶學生到學務處我座位旁，但開始都沒有說話，頭抬高，斜著頭看天花板，他問「你是要道歉嗎？」學生繼續不發一語，教師說：「你知道你昨天打我」，學生也說，「你也抓痛我 」教師接著說：「你知道你這個行為我是可以報警的」，學生開始聲音大說「你報」、「你報」，我就拿起電話報警了。

警察來了之後，教師跟警員說「只是要嚇嚇學生」，但警察說因為已有通報學生有毆打行為，所以依程序 一定要去警局做筆錄，但可以註明不提告，所以才去做筆錄，做完之後，警察直接載他回校 ，並對他說等一下學生父親會來，所以他就先離開了。

家長今日發聲明則指出，原本計畫下午請假到學校接孩子，由父母親自帶孩子向老師道歉。沒想到當天早上8點49分，就接到主任通知，說老師已報警。9點06分，主任再度來電告知孩子突然要被帶上警車，要父母直接到派出所去處理，「我們從來沒有說不方便到場，爸爸接到電話後立刻趕往派出所。」

到了警局後，發現老師做完筆錄就離開了，留下孩子獨自在警局等爸爸。爸爸看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，結果才知道是因為道歉老師不接受，竟然直接報警。

警方指出，教師在警方製作筆錄結束前，認為「只是要給學童一個警惕」，表明不願提告，不過警方因已得知學童有觸犯刑罰法律行為，依法仍須將卷證，函送台中地院少年法庭，此案在少年法庭審理後，認情節輕微，裁定不付審理結案。

校方信件如下：

三月二十六日 在體育課中以樂樂球棒攻擊任課教師，導致教師左大腿紅腫挫傷，老師前往驗傷。家長請學生向老師道歉，其用心令人肯定。 三月二十七日 學生在學務處未道歉，教師為維護自身權益報警，學生於警方到場後進行道歉。 學生道歉後，教師明確向警方表示不對學生提告。 警方認定已經通報，依程序必須連同老師與學生一起帶往警局製作筆錄。 學務主任立即通知家長，家長表示會到警局會合，並告知校長。 六月二十一日 保護庭介入處理，開庭時，校長全程陪同生、師出庭，學生當庭道歉，教師也拍拍學生，達成和解，法院裁定結案。 七月二十五日 家長申請「教師不當管教」校事調查，校方受理後進行相關校事調查，經調查結果教師「不成立不當教」情事。