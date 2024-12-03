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「柑仔店」紀錄在地史料 新北樹林青年盼串起地方記憶

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
新北樹林「秋拿青年」打造柑仔店實體空間與社區居民進行訪談。圖／秋拿青年提供
新北樹林「秋拿青年」打造柑仔店實體空間與社區居民進行訪談。圖／秋拿青年提供

為展現對家鄉的熱愛，並投入文化復興工作，來自新北樹林的青年透過教育部青年署「青年社區參與行動2.0 Changemaker」計畫，打造「秋拿柑仔店」實體空間，喚起在地居民的地方記憶，搭建家鄉今昔發展的橋樑。

教育部青年署自2006年即推動「青年社區參與行動」計畫，並於2022年將計畫升級為2.0。而今年度的計畫成果展也將在本月14、15日於松菸文創園區辦理，現場將展出43組團隊、25組青聚點及16組Dream Idea的行動。

今年將展出的團隊之一，來自新北樹林的「秋拿青年」團隊，以三福里辦公室為基地，打造青年實踐的社區平台。青年署介紹，團隊設計「秋拿柑仔店」實體空間，不只販售商品，更以交換故事為核心，以繪畫為媒介的平台，邀請在地居民娓娓道來屬於他們的生活片段，並將兒時街景、在地廟宇祭儀等日常，轉化成圖畫或立體抱枕等形式，以展覽方式呈現給大眾，透過不同身分的視角串起當地記憶，搭建過去與未來的橋樑。

而位於台東馬當部落的「馬當部落拉電車青年」團隊，成立迄今已滿十年，因關心2014年東部鐵路電氣化事件故命名為拉電車（La tingkisya），成立迄今已滿十年。青年署指出，該團隊長期參與部落事務與傳承文化，也開啟傳統文化的振興與延續，並於今年推動「拾．穗週年計畫」，針對馬當部落的傳統複音歌謠，規劃一系列田野調查及文化課程教育，讓部落青年們深度參與其中，不僅提高年輕一代對傳統文化的認識，更期為未來部落文化發展奠定更加穩固的基礎，讓部落歌謠文化傳承下去。

青年署表示，除了網路報名「從地方生成sinn-sîng 」Changemaker暨青聚點計畫成果展的每日前20名，能得到限量藍芽音響；若跟著青年團隊的腳步環島一圈，與北中南東離島等區任一團隊互動集點，還可兌換在地好禮。

馬當部落kiloma’an歲時祭儀時拉電車階層傳唱大馬蘭傳統複音歌謠。圖／馬當部落拉電車青年提供
馬當部落kiloma’an歲時祭儀時拉電車階層傳唱大馬蘭傳統複音歌謠。圖／馬當部落拉電車青年提供
教育部青年署將在本月14、15日於松菸文創園區辦理「113年Changemaker暨青聚點計畫成果展」。圖／青年署提供
教育部青年署將在本月14、15日於松菸文創園區辦理「113年Changemaker暨青聚點計畫成果展」。圖／青年署提供

團隊 青年

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