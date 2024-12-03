快訊

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

25歲月入50K公務員曝理財配置 網看完盛讚「很穩」可安心睡

聽新聞
0:00 / 0:00

南市推新住民語學習社群 結合科技發展遊戲式教材

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局為推動多語教育扎根，成立「E起來學新住民語」教支老師學習社群。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局為推動多語教育扎根，成立「E起來學新住民語」教支老師學習社群。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局成立新住民語輔導團，已培育291名教學支援工作老師，為推動多語教育扎根，更進一步推出結合科技，成立「E起來學新住民語」教支老師學習社群，利用 Wordwall 平台設計越南語互動小遊戲，讓新住民語教學更便利、學生更愛學。

教育局表示，配合教育部課綱，提供越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等7國新住民語言課程，只要學生有需求，就全力開班，市府將持續投入資源，打造多元文化共榮的教育環境，幫助新住民學生培養多元文化素養。

教育局長鄭新輝說，113學年度全市開設667班新住民語課程，其中78%為越南語班。為提升學生學習興趣，學習社群針對國小低年級設計趣味越南語小遊戲，並結合發音教學，幫助學生靈活運用語言於日常生活。未來會透過輔導團到校蒐集回饋，作為開發其他語言教材的基礎，目標是讓新住民語「易教、好學」，更能融入生活。

新住民語輔導團總召、新市國小校長李智賢表示，每學期都入校觀課，推廣社群所開發的創意教材，並收集實務回饋持續精進。社群帶領人、教支老師童氏容說，此創意交流平台讓教材開發更有趣、更實用。

東山國小利用wordwall製作越南語小遊戲，以文本、詞彙、語文活動、排列與角色扮演為基礎設計遊戲，依據學生練習後的結果進行修正，讓學生在玩樂中學習越南語。新營國小校長曹欽瑋說，新住民語支援教師長期推動新住民語文教學，積極參與專業社群，並無私奉獻，非常偉大。

新住民 社群 越南

延伸閱讀

如何讓學生正向處理情緒？ 南市用動畫帶領孩子學習

食農教育推動有成 南市仁德、錦湖國小攜手農民拿大獎

黃偉哲：未來3年持續推動台南國小金融教育

台南扎根金融教育防詐騙 華南銀行員入小四班上授課

相關新聞

台中師報案警入校帶走小學生 校方致歉還原過程

台中1國小老師與學生衝突報警事件，校方今天發布聲明指出，為此事件造成社會紛擾表達抱歉，將加強對教職員的法治觀念，確保在面...

北市2歲專班搶破頭…備取逾5千排隊 家長嘆：比刮刮樂中獎率還低

台北市雖然人口雖快跌破250萬，市府不斷發布鼓勵生育措施，但目前公立、非營利幼兒園確已排到破頭，根據統計，目前2歲專班備...

史上第一次！楊双子「台灣漫遊錄」奪下美國國家圖書獎

美國國家圖書基金會美東時間9月20日舉行2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）頒獎典...

台中師生衝突 家長心痛：孩子在派出所緊張到指頭摳出血

台中市國小師生衝突事件，學生的母親今敘述事發經過，爸爸趕到派出所，看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，才知道是因老師...

特教法修法 全教總：僅兩縣市增置專職心評人員、提供合理待遇

特殊教育現場的教學、心評專職化是上次特教法修法重點，也透過補助讓學校能增置專職心評人員。不過，全教總今日召開記者會指出，...

南市推新住民語學習社群 結合科技發展遊戲式教材

台南市教育局成立新住民語輔導團，已培育291名教學支援工作老師，為推動多語教育扎根，更進一步推出結合科技，成立「E起來學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。