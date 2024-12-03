南市推新住民語學習社群 結合科技發展遊戲式教材

台南市教育局成立新住民語輔導團，已培育291名教學支援工作老師，為推動多語教育扎根，更進一步推出結合科技，成立「E起來學新住民語」教支老師學習社群，利用 Wordwall 平台設計越南語互動小遊戲，讓新住民語教學更便利、學生更愛學。

教育局表示，配合教育部課綱，提供越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等7國新住民語言課程，只要學生有需求，就全力開班，市府將持續投入資源，打造多元文化共榮的教育環境，幫助新住民學生培養多元文化素養。

教育局長鄭新輝說，113學年度全市開設667班新住民語課程，其中78%為越南語班。為提升學生學習興趣，學習社群針對國小低年級設計趣味越南語小遊戲，並結合發音教學，幫助學生靈活運用語言於日常生活。未來會透過輔導團到校蒐集回饋，作為開發其他語言教材的基礎，目標是讓新住民語「易教、好學」，更能融入生活。

新住民語輔導團總召、新市國小校長李智賢表示，每學期都入校觀課，推廣社群所開發的創意教材，並收集實務回饋持續精進。社群帶領人、教支老師童氏容說，此創意交流平台讓教材開發更有趣、更實用。

東山國小利用wordwall製作越南語小遊戲，以文本、詞彙、語文活動、排列與角色扮演為基礎設計遊戲，依據學生練習後的結果進行修正，讓學生在玩樂中學習越南語。新營國小校長曹欽瑋說，新住民語支援教師長期推動新住民語文教學，積極參與專業社群，並無私奉獻，非常偉大。