台中師報案警入校帶走小學生 校方致歉還原過程

台中1國小老師與學生衝突報警事件，校方今天發布聲明指出，為此事件造成社會紛擾表達抱歉，將加強對教職員的法治觀念，確保在面對涉及警政單位的事件時能妥善處理。

國民黨台中市議員李中昨天在台中市議會市政總質詢指出，台中市一所國小學生和體育老師發生爭執，學生拿樂樂球棒打了老師，隔天向老師道歉，但老師因不滿道歉態度報警，2名員警到校將孩子帶回派出所，製作筆錄、函送少年法庭。

校方今天發布聲明對此事件造成了社會及學校親師生的紛擾，驚動了大家，深感遺憾，也非常抱歉，並還原事件發生過程。

校方表示，3月26日學生在體育課中以樂樂球棒攻擊任課教師，導致教師左大腿紅腫挫傷，老師前往驗傷，家長當晚表示將請學生向老師道歉。

校方指出，3月27日學生在學務處未道歉，教師為維護自身權益報警。學生於警方到場後進行道歉，學生道歉後，老師明確向警方表示不對學生提告。警方認定已經通報，依程序必須連同老師與學生一起帶往警局製作筆錄。學務主任立即通知家長，家長表示會到警局會合，並告知校長。

到了6月21日少年保護庭介入處理，校方表示，開庭時，校長全程陪同學生、老師出庭，學生當庭道歉，教師亦拍拍學生，達成和解，法院裁定結案。7月25日家長提請校事調查，校方受理後進行相關校事調查，經調查結果教師「不成立不當管教」情事。

校方強調，這段期間以來關於家長的各項申訴、陳情，校方均嚴肅處理，並提出策進作為，包括研擬涉及警察進入校園事件標準作業流程，加強師生保護程序，增強教職員法治觀念與精進教師專業能力，並將持續加強對教職員的法治觀念，確保在面對涉及警政單位的事件時能妥善處理，避免因流程不熟悉而影響師生權益。