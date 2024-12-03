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特教法修法 全教總：僅兩縣市增置專職心評人員、提供合理待遇

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，呼籲各縣市依法增置鑑定評估人員，並給予鑑定評估人員合理待遇。記者李芯／攝影
全教總今日召開記者會，呼籲各縣市依法增置鑑定評估人員，並給予鑑定評估人員合理待遇。記者李芯／攝影

特殊教育現場的教學、心評專職化是上次特教修法重點，也透過補助讓學校能增置專職心評人員。不過，全教總今日召開記者會指出，僅苗栗、南投兩縣市同時依法增置人員，並提供鑑定評估人員合理待遇，教學現場心評專任老師不足，各縣市特教老師還是處在教學與心評兩頭燒的困境中，

特教法修法今年8月起實施，全教總針對修法後各縣市是否依法增置鑑定評估人員，以及鑑定評估人員是否有合理待遇進行調查，根據今年11月、共22縣市的調查結果，發現全國只有苗栗縣、南投縣兩個縣市依法辦理。全教總理事長侯俊良表示，可見無關縣市的大小及財政狀況，落實推動只是縣市政府是否要做的問題而已。

心評的合理待遇也是修法重點，但全教總副秘書長、特教委員會主委鍾正信提到，根據調查結果，雖然國教署補助各縣市跨校鑑評費400元及報告撰寫費1100元，但只有59％的縣市依照員額補足合理待遇。此外，調查結果顯示，除了國教署補助外，還願意自行增置專職鑑定評估人員的縣市只有新北市、桃園市。

鍾正信認為，法規通過後，各縣市特教老師還是面臨教學、心評兩頭燒的困境，最終影響的是特殊生受教權。教學現場的狀況是心評專任老師不足、兼任教師待遇不夠，呼籲教育部、地方政府正視特生受教權益，依法增置鑑定評估人員，確保其待遇。

全教總認為，教育部及各地方教育主管機關都應正視特教學生的受教權益，積極依法增置專職鑑定評估人員，並盡速落實各項鑑定評估人員的待遇保障，讓國內特教鑑定評估工作持續朝向專職為主、兼職為輔的方向邁進，真正落實特教專業分工，建構友善特教職場環境，並讓特教學生獲得充分的專業鑑定與教學，使其權益獲得充分保障。

修法 全教總 特教

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