北市2歲專班搶破頭…備取逾5千排隊 家長嘆：比刮刮樂中獎率還低

台北市雖然人口雖快跌破250萬，市府不斷發布鼓勵生育措施，但目前公立、非營利幼兒園確已排到破頭，根據統計，目前2歲專班備取人數高達5500人，中籤率「比刮刮樂還低」，家長也說私立學費比公立貴至少3倍，家庭壓力大。教育局表示，會盤點現狀規畫，朝2年中籤率達50％努力。

教育局統計，目前全北市公立及非營利兩歲專班約有229班約可提供約3300名額，然而最近一次教育局公告錄取名單，備取名單更高達5500人，超過就讀人數的一半，中籤率更不到4成。

議員趙怡翔指出，根據市府規畫，未來三年預計新增35班，供560學童就學，但以目前全市需求至少要570班，有如蜻蜓點水，勢必使多數家長期待落空，認為中獎率比刮刮樂還低，甚至過齡都還排不到，放棄排隊，尋找私立的幼兒園。

趙怡翔說，目前預計新增的多數落在即將新建社宅內，但遇上工程延宕亦可能導致增班期程延後，應在兩年內將公立及非營利幼兒園兩歲專班中籤率至少提升到50%以上，並應展開十年計畫盤點及規畫，讓所有有意願就讀公立及非營利兩歲專班的學童均有缺額可排入。

私立幼兒園王姓家長表示，自己只有生一個小孩，排序上較為後面，看到排序還有500多人果斷放棄，但私立跟公立學費落差3、4倍，對向她這種新手爸媽來說負擔不小，就算扣掉補助，還有一些雜費、餐費、課程費等也是不小負擔，加上台北市物價水準較高，對新手家庭而言負擔較大。

局長湯志民表示，會盤點學校空間、就讀比例、中籤率評估做短中長期規畫，目前都是依照各校備取名單做盤整，若校內還有空間，會適時增班，若沒有空間也會協助家長轉介，鄰近還有空間的幼兒園。