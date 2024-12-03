第一屆百大文化基地徵選起跑 李遠：人人都是文化人

文化部歷經數月的規劃及諮詢，今（3）日公布「第一屆百大文化基地徵選」自即日起至114年1月15日開放線上申請，獲選的文化基地將獲得50萬元獎勵及首屆入選證明，歡迎符合資格的法人、團體或商號（如個人工作室等）踴躍報名。

「我任內最重要的工作是要將資源有效地整合及運用。」文化部長李遠上任之初即提出「百大文化基地」構想，他表示，台灣推動社區營造30年，開創了一股由下而上的民間參與力量，近幾年，透過前瞻計畫及其他補助資源的再造歷史現場、地方文化館舍升級、獨立書店支持等，為各地造就最美的人文風情。「百大文化基地」就是希望透過資源的整合，將政府與民間多年努力累積的各項成果，呈現於大眾眼前。

李遠指出，期盼透過徵選，公私協力在既有的基礎上，進一步爬梳各地不同領域的文化歷史脈絡及特色故事，發展各類文化主題，打造全民共創、共享，且具歷史脈絡及文化內涵的百大文化基地，以故事力讓台灣「天天都是文化日、人人都是文化人」，進而強化台灣文化主體性及豐饒文化生命力。

文化部說明，百大文化基地申請的類別包含「文創聚落或工藝據點」、「視覺藝術、表演藝術等藝文展演據點」、「獨立書店、雜誌社或出版社」、「博物館或地方文化館」、「社區營造或地方創生點」、「古蹟、聚落或文化路徑點」、「影視據點」等，符合相關類別依法設立登記或立備案的法人、團體或商號（如個人工作室等）都可報名。

文化部進一步說明，百大文化基地除了強調基地的歷史脈絡及文化特色內涵故事等，更期盼能以基地為中心，進一步串連當地的社區組織、藝文館舍、獨立書店或雜誌出版社、各級學校、古蹟聚落營運點等，並規劃主題策展、導覽解說、實作等文化體驗，或其他有助於擴增文化基地量能及豐富基地的相關體驗。

獲選2025年第一屆百大文化基地除可獲得獎勵金及入選證明，並將納入文化部文化地圖網站推廣基地相關活動資訊。為使各界能了解徵選方式與參選內容，文化部將於12月中旬，於全國北、中、南、東4區辦理說明會，辦理時間與地點請關注文化部文化地圖官網、台灣社區通網站或臉書粉絲專頁。

●「第一屆百大文化基地徵選」自即日起至114年1月15日於文化部文化地圖網站（http://map.culture.tw）開放線上申請報名，有關報名網站系統操作，可洽文化部資訊處呂先生（02-8512-6661）；簡章內容可洽文化部文化資源司陳小姐（02-8512-6315）或馮小姐（02-8512-6317）。