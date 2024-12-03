快訊

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」教學看盜版 侵權6億…警抓人了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中師生衝突 家長心痛：孩子在派出所緊張到指頭摳出血

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西區某國小師生上課發生磨擦，隔天教師報警，警方到校帶老師與小六生回派出所作筆錄，後依規移送少年法庭。示意圖（與當事人無關)／AI生成
台中市西區某國小師生上課發生磨擦，隔天教師報警，警方到校帶老師與小六生回派出所作筆錄，後依規移送少年法庭。示意圖（與當事人無關)／AI生成

台中市國小師生衝突事件，學生的母親今敘述事發經過，爸爸趕到派出所，看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，才知道是因老師不接受道歉竟然直接報警。

台中市某國小師生衝突事件，家長指出，3月26日，接到學校主任的電話，得知孩子在學校與老師發生衝突，當下非常重視，立即在電話中向老師道歉，並關心老師的狀況，老師回應「沒事！」跟老師道歉，老師也回應「收到！」讓他們稍感寬心。

然而，當孩子回家後，主動說明事情經過，並脫下上衣，讓他們看到他身上的傷痕與疼痛處。孩子清楚地模擬著與老師肢體上的衝突如何發生，被老師用雙手將上下半身折成90度，過度疼痛下意識揮動手中的樂樂棒打到老師大腿，之後老師由後方整個抱起，雙腳離地，邊拖邊帶至輔導室。

家長說，這些情況與主任所描述的內容不完全一致，於是拍下照片回報給主任，希望獲得進一步的說明與協助。家長更要求孩子隔天向老師道歉，3月27日一早，便與主任聯繫希望協助處理孩子向老師道歉的事。並特別要求，孩子道歉後需要向主任領受懲罰。

事實上，孩子因這件事情輾轉難眠，直到清晨四點才稍微入睡。後來孩子說，不明白為什麼老師抓傷他（身上確實有傷痕，也提到胸口疼痛），但爸爸仍堅持要他去向老師道歉。即使他將身上的傷痕給爸爸看，爸爸仍斥責說「你在跟我裝可憐嗎? 你打了老師還有臉在這邊跟我裝可憐，去道歉！」

家長原本計畫下午請假到學校接孩子，由父母親自帶孩子向老師道歉。沒想到當天早上8點49分，就接到主任通知，說老師已報警。9點06分，主任再度來電告知孩子突然要被帶上警車，要父母直接到派出所去處理，「我們從來沒有說不方便到場，爸爸接到電話後立刻趕往派出所。」

到了警局後，發現老師做完筆錄就離開了，留下孩子獨自在警局等爸爸。爸爸看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，結果才知道是因為道歉老師不接受，竟然直接報警。

由於孩子仍表示身體疼痛，我們當天帶他去看了醫生，並驗了傷；但體諒老師的辛勞，決定不再追究。然而，到了5月，突然收到法院的傳票，感到非常困惑，不明白為什麼會走到這一步。

他們曾向學校提過要申訴，反映不當管教的情況，但並未提及任何教師的姓名。因為清楚一旦提到具體姓名就會成案處理，而他們並不想對老師採取任何不利行動，目的只是讓學校知道他們對這件事的處理進展感到疑惑，特別是為什麼會有傳票的出現。

這個經歷也讓他們發現，一校之長自始自終沒有考量與顧及孩童的權益，令人震驚也失望至極，同時也讓他們決定自己來弄清楚許多的為什麼。

台中市 小學生 教師 父母 警察

延伸閱讀

老師報警給國小學童「警惕」 律師氣壞：連基本常識都沒有

台中師報警學童遭帶回 派出所詢完又不告…仍需函送少年法庭理由曝

陪爸爸路跑卻回不了家 被撞死9歲男童父母跪泣求主辦單位道歉還公道

高市議員賄選判無罪反向警調求償 結果法官判敗訴

相關新聞

台中師生衝突 家長心痛：孩子在派出所緊張到指頭摳出血

台中市國小師生衝突事件，學生的母親今敘述事發經過，爸爸趕到派出所，看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，才知道是因老師...

第一屆百大文化基地徵選起跑 李遠：人人都是文化人

文化部歷經數月的規劃及諮詢，今（3）日公布「第一屆百大文化基地徵選」自即日起至114年1月15日開放線上申請，獲選的文化...

師生衝突 警入校帶走學童挨轟

台中市西區某國小六年級學童和老師起衝突，手持軟球棒打到老師，事後雖道歉，次日老師仍報警提告傷害，兩員警入校內帶走師生到派...

史上第一次！楊双子「台灣漫遊錄」奪下美國國家圖書獎

美國國家圖書基金會美東時間9月20日舉行2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）頒獎典...

家長開休旅車協助接送 新莊某私幼嚴重超載 教局重罰9萬

新北市新莊區某私立幼兒園日前遭民眾目擊，一輛休旅車塞7名幼童，嚴重超載。新北教育局昨赴該園稽查，確認是因家長協助教保員接...

律師：以教育取代處分 抓人太嚴重

中市校園發生學童揮球棒打到教師，教師不接受道歉報警提告，警方進入校園帶走學生的爭議事件。關注兒少權益的律師林瓊嘉說，員警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。