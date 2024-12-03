台中師生衝突 家長心痛：孩子在派出所緊張到指頭摳出血

台中市國小師生衝突事件，學生的母親今敘述事發經過，爸爸趕到派出所，看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，才知道是因老師不接受道歉竟然直接報警。

台中市某國小師生衝突事件，家長指出，3月26日，接到學校主任的電話，得知孩子在學校與老師發生衝突，當下非常重視，立即在電話中向老師道歉，並關心老師的狀況，老師回應「沒事！」跟老師道歉，老師也回應「收到！」讓他們稍感寬心。

然而，當孩子回家後，主動說明事情經過，並脫下上衣，讓他們看到他身上的傷痕與疼痛處。孩子清楚地模擬著與老師肢體上的衝突如何發生，被老師用雙手將上下半身折成90度，過度疼痛下意識揮動手中的樂樂棒打到老師大腿，之後老師由後方整個抱起，雙腳離地，邊拖邊帶至輔導室。

家長說，這些情況與主任所描述的內容不完全一致，於是拍下照片回報給主任，希望獲得進一步的說明與協助。家長更要求孩子隔天向老師道歉，3月27日一早，便與主任聯繫希望協助處理孩子向老師道歉的事。並特別要求，孩子道歉後需要向主任領受懲罰。

事實上，孩子因這件事情輾轉難眠，直到清晨四點才稍微入睡。後來孩子說，不明白為什麼老師抓傷他（身上確實有傷痕，也提到胸口疼痛），但爸爸仍堅持要他去向老師道歉。即使他將身上的傷痕給爸爸看，爸爸仍斥責說「你在跟我裝可憐嗎? 你打了老師還有臉在這邊跟我裝可憐，去道歉！」

家長原本計畫下午請假到學校接孩子，由父母親自帶孩子向老師道歉。沒想到當天早上8點49分，就接到主任通知，說老師已報警。9點06分，主任再度來電告知孩子突然要被帶上警車，要父母直接到派出所去處理，「我們從來沒有說不方便到場，爸爸接到電話後立刻趕往派出所。」

到了警局後，發現老師做完筆錄就離開了，留下孩子獨自在警局等爸爸。爸爸看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，結果才知道是因為道歉老師不接受，竟然直接報警。

由於孩子仍表示身體疼痛，我們當天帶他去看了醫生，並驗了傷；但體諒老師的辛勞，決定不再追究。然而，到了5月，突然收到法院的傳票，感到非常困惑，不明白為什麼會走到這一步。

他們曾向學校提過要申訴，反映不當管教的情況，但並未提及任何教師的姓名。因為清楚一旦提到具體姓名就會成案處理，而他們並不想對老師採取任何不利行動，目的只是讓學校知道他們對這件事的處理進展感到疑惑，特別是為什麼會有傳票的出現。

這個經歷也讓他們發現，一校之長自始自終沒有考量與顧及孩童的權益，令人震驚也失望至極，同時也讓他們決定自己來弄清楚許多的為什麼。