台東馬當部落青年推文化課程 盼傳承傳統歌謠

青年署將於12月舉辦「Changemaker暨青聚點計畫成果展」，來自台東馬當部落的青年團隊，針對傳統複音歌謠規劃田野調查及文化課程教育，盼傳承部落歌謠文化。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部青年發展署將於12月14日、15日在台北松山文創園區北向製菸工廠辦理113年「Changemaker暨青聚點計畫成果展」，展示青年團隊以行動展現對家鄉的熱愛，投入傳統工藝與文化的復興工作。

來自台東馬當部落的馬當部落拉電車青年團隊，因關心103年東部鐵路電氣化事件而成立，團隊也長期參與部落事務與傳承文化；今年推動「拾．穗週年計畫」，針對馬當部落的傳統複音歌謠，規劃田野調查及文化課程教育，邀部落青年參與，增加對傳統文化的認識，盼為部落文化發展奠定穩固基礎。

來自新北樹林的「秋拿青年」團隊，以三福里辦公室為基地，打造青年實踐的社區平台，團隊設計「秋拿柑仔店」實體空間，不只販售商品，更是以交換故事為核心、以繪畫為媒介的平台，邀請在地居民娓娓道來他們的生活片段，並將兒時街景、在地廟宇祭儀等日常，轉化成圖畫或立體抱枕等形式，以展覽方式呈現給大眾。

青年署表示，歡迎民眾於12月14至15日到松菸參與Changemaker暨青聚點計畫成果展，除了網路報名的每日前20名能額外得到限量藍芽音響外，跟著青年團隊的腳步環島一圈，與北中南東離島等區任一團隊互動集點，還可兌換在地好禮。