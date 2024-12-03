警進校帶走小六生遭批「最壞教育示範」 律師曝教師剩2選擇：萬分悲哀

台中市西區某國小六年級學童和老師起衝突，手持軟球棒打到老師，事後雖道歉，次日老師仍報警提告傷害，兩員警入校內帶走師生到派出所做筆錄，全案函送少年法庭。整起事件在議會曝光後，市長盧秀燕對校方讓警員把孩子帶走作筆錄、無人陪同，大為震怒，同時也引發教師炸鍋，在網路大表不滿。

律師桂祥晟在臉書發文表示，「老師，你們為何不生氣？」既然當今的教育體制已經不會保護老師，甚至不支持老師伸張個人權益，那麼就只剩下兩個選擇，「離開或者平庸」。

桂祥晟直言，「大家以為國小高年級的男生都是可愛小動物嗎？」，指出假設今天有國小老師被學生威脅，甚至遭受危害，在懲戒權已經被法律沒收的情況下，唯一能做的就只剩下報警。不過他相信老師在報警前，心裡一定少不了掙扎，「因為校方高層意見一定很多，也會把受害老師貼上難搞的標籤」。

桂祥晟痛批，從這起校園師生衝突可以看出，老師在忍受不了學生惡行的情況下選擇報警，警方也介入了，但是盧市長卻以政治力干預，懲處了辦案的員警，甚至還認為警力怎麼可以隨意進入校園，這不就代表老師以後若是被學生欺負，「只能回家抱著棉被哭啦」！至於學生出現行為偏差或課業荒廢的行為，「都是小事，老師都不要管」，學生要不要上課，「隨便，保命要緊」。

桂祥晟指出，既然當今學生道歉老師就得要原諒，那麼換位思考，假如今天老師體罰或者當眾訓誡學生，被學生提告傷害或公然侮辱，「學生跟學生家長會不會原諒老師呢？不會」。

桂祥晟認為，事情可能不會就此落幕，「我跟大家說，學生家長明天就會找議員，議員會來質詢教育局、質詢校長，指桑罵槐東嫌西嫌，最後想盡方法弄走老師」，不禁感嘆「萬分悲哀」。

根據聯合報報導，盧秀燕今（3日）早在質詢前向教師道歉，自認沒有了解前因後果，太快下結論。但對警方未依法在沒有法定監護人與家長陪同下，逕自帶走學生，指執法有瑕疵，市府將訂出SOP讓執法與教育單位有所依循。