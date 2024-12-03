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家長開休旅車協助接送 新莊某私幼嚴重超載 教局重罰9萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市新莊區某私立幼兒園日前遭民眾目擊，一輛休旅車塞7名幼童，嚴重超載。新北教育局昨赴該園稽查，確認是因家長協助教保員接送幼生，卻使用非核准的幼童專用車載運，教育局將重罰9萬，並同步公告幼兒園、負責人姓名在全國教保資訊網。

新北教育局每年稽查幼童車，今年查獲幼童車違規車輛21輛，依法裁罰計61萬4000元，違規樣態包括載運人數、對象不符、未以幼童專用車載運幼兒、駕駛逾65歲及未持有效職業駕照等。

近日新莊區某私立幼兒園日前遭民眾目擊，一輛休旅車臨停在路邊，有7名幼童、1名教保員陸續上車，嚴重超載。教育局訪查得知，該園11月29日辦校外教學，家長協助接送1名教保員及7名幼生。

教育局昨至該園稽查，確認當日情形，該園使用非經教育局核准、非幼童專用車載運幼兒，且明顯超載。教育局將裁處9萬罰鍰，並同步公告幼兒園、負責人姓名在全國教保資訊網。

陳姓園長說，學校沒有校車，仰賴家長自行接送，當天因戶外教學到1公里外的麥當勞，回程時一名幼幼班的孩子家長，為接送自己孩子開車來，其他幼幼班孩子不耐曬，又叫不到車情況下，教保員思慮不周造成不良示範。

幼兒園 教育局

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