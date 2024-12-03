律師：以教育取代處分 抓人太嚴重

中市校園發生學童揮球棒打到教師，教師不接受道歉報警提告，警方進入校園帶走學生的爭議事件。關注兒少權益的律師林瓊嘉說，員警與校方連基本常識都沒有，不知道學校是保護孩子的地方，老師拿警察嚇學童，那要老師做什麼？

林瓊嘉說，兒童身心應受保障，這才是警方與學校應聯手做的事，怎會在校園內發生老師報警提告，警察入校園帶走人的事情？老師報警說要「嚇嚇學童」，根本不應該。

林瓊嘉說，少年事件處理法的原則是保護兒童少年，以兒少利益為優先，「以教育取代處分」，此事件暴露校方、警察完全沒有這個基本觀念，實在太嚴重，應加強宣導。

律師江彥儀說，依少年事件處理法，若有觸犯刑法，或有其他認有保障其健全自我成長情形者，需送少年法庭依少年事件處理法處理。

江彥儀以這起事件為例，警方獲報進入校園時，少年已無犯行，應非屬現行犯，也無逃匿之虞，應無逮捕或逕行同行而帶回學童的理由，警方處理有所瑕疵。

律師建議，家長接獲警方通報這類狀況時，可先徵詢律師建議，確認子女涉案狀況，是否為現行犯、有無急需被帶回派出所或偵查隊的必要，確保自身權益；另建議家長盡快到場，陪同子女警詢、偵訊，掌握狀況。