師生衝突 警入校帶走學童挨轟

台中市西區某國小六年級學童和老師起衝突，手持軟球棒打到老師，事後雖道歉，次日老師仍報警提告傷害，兩員警入校內帶走師生到派出所做筆錄，全案函送少年法庭。整起事件昨在議會曝光，議員怒批警察違法，警察局長李文章說，兩員警已記申誡處分。

學童家長昨說，老師當天抓住孩子，造成右肩、背部明顯瘀傷，孩子心裡至今難平復，擔心隨時會被帶走，仍在心理諮商。

台中市長盧秀燕得知孩子被帶走時沒人陪同，大為震怒，要求嚴懲該校校長、主任與教師；教育局長蔣偉民說，懲處1周內出爐。

台中市議員李中昨天在議會質詢時爆料，事件發生在今年3月26日，學童不滿分隊狀況，揮舞軟質球棒打到教師左大腿，造成紅腫，學生隔天致歉，但教師不接受，報警提告傷害；中市警一分局西區派出所兩員警到場後，通知學童家長後，將教師與學童帶回派出所，家長後來到派出所陪學童接受詢問。

學童家長5月收到少年法庭開庭通知，向校方申訴該教師不當管教，校方調查後認為「不當管教」不成立，家長轉向李中投訴。李中怒批「離譜至極」，校方說要「嚇嚇學生」，根本不懂兒少權益。

盧秀燕昨說，孩子已道歉，老師不放手還追究報警，是最壞的教育示範，校方讓員警把學生帶走，毫無法律觀念。

該校校長昨到議會備詢，強調學童道歉態度不佳老師才報警；對程序不清楚有疏失、致歉。警方表示，該教師筆錄表示「只是給學童警惕」，隨後表明不追究，但全案依法仍須函送台中地院少年法庭。

教育局表示，學校事發當天應通知家長，但該校未及時通知，學童道歉後，竟報警讓警察到校，該教師違反「正向管教」原則，將送教評會審理；該校長領導校務無方，將送考績會審理。

中市警一分局指出，進入校園時徵得校方同意，但是員警將學童帶回派出所詢問，不符合比例原則，程序有瑕疵，才記申誡處分。至於該派出所長傳出遭調職，為所長請調內勤，與此案無關。

不止台中，高雄警方也遭家長指控進入左營區某國小，調查學童文具遺失案。被點名的左營警分局表示，2員警當時陪同報案女家長在國小警衛室，由家長向校方學務主任反映女兒遺失文具用品之事，後在校長同意下，帶領警方與家長站在學校操場角落，離小學生約百公尺，當人形立牌，讓校方利用下課時間，教育宣導學生不能惡作劇。