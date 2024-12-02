快訊

中職／周思齊上節目談假球案！ 曝曾遭黑道硬塞10萬塊

東森購物證實裁員約2百人 指成本大增逾1.3億「電商陷紅海」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄警也進校辦案？國小女童鉛筆遺失家長報警 將計就計「站100公尺遠」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
鉛筆示意圖。圖／Ingimage
鉛筆示意圖。圖／Ingimage

高雄員警也進校園辦案？左營區某國小小六女童因在學校連續掉鉛筆、吊飾等用品，女童母親不滿前往學校並報警，警方陪同家長在警衛室和校方反映；後校方將計就計，請員警站在操場離學生約百公尺的角落，當人形立牌，讓校方機會教育宣導。

左營警分局博愛四路派出所上月29日下午3時許接獲一名女性家長報案，指就讀某國小的女兒鉛筆、吊飾等文具常遺失，已有4次紀錄，該名女家長告知警方欲前往學校了解，報案請求警方到場。

2名制服員警當時陪同女家長在國小警衛室，由家長向校方學務主任反映女兒遺失文具用品之事，後在校長同意下，帶領警方與家長站在學校操場的角落，約離小學生百公尺之遠，當人形立牌，讓校方利用10分鐘下課時間，教育宣導學生不能惡作劇，有警察伯伯在。

分局表示，員警當人形立牌期間，均未與學童有所接觸，亦未進入教室，均依法行政，在校長同意且派員帶領下始進入校園，未違反校園自治條例，事後報案的女家長也認同校方及警方的作為，並無異議。

小學生 未成年 校園 警察

相關新聞

高雄警也進校辦案？國小女童鉛筆遺失家長報警 將計就計「站100公尺遠」

高雄員警也進校園辦案？左營區某國小小六女童因在學校連續掉鉛筆、吊飾等用品，女童母親不滿前往學校並報警，警方陪同家長在警衛...

老師報警給國小學童「警惕」 律師氣壞：連基本常識都沒有

台中市西區某國小傳出小六學生持樂樂棒球棒打老師，隔天向老師道歉但老師仍不滿，向警方報案，員警進入學校將學童帶回派出所釐...

國小童被老師報警帶走 家長曝現況、受傷照片：至今仍在心理諮商

台中市西區某國小師生上課發生磨擦，隔天教師報警，警方到校帶老師與小六生回派出所作筆錄，後依規移送少年法庭。學生家長指出...

女高中生遭勒脖紅一圈！外籍同學被警約談竟先出國度假 議員批：國際學校不受北市規範？

台北市士林一所國際學校，被爆女高中生遭外籍男高中生勒掐脖子，學校的校案機制卻慢半拍，使得男方事後試圖聯繫女方家屬，國民黨...

學團籲全勤獎、身心調適假脫鉤 教育部：研議滾動修正

學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會今日召開記者會，呼籲高中身心調適假應與全勤獎脫鉤，甚至全勤獎制度應做全面檢討。對...

史上第一次！楊双子「台灣漫遊錄」奪下美國國家圖書獎

美國國家圖書基金會美東時間9月20日舉行2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）頒獎典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。