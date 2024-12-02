聽新聞
0:00 / 0:00
高雄警也進校辦案？國小女童鉛筆遺失家長報警 將計就計「站100公尺遠」
高雄員警也進校園辦案？左營區某國小小六女童因在學校連續掉鉛筆、吊飾等用品，女童母親不滿前往學校並報警，警方陪同家長在警衛室和校方反映；後校方將計就計，請員警站在操場離學生約百公尺的角落，當人形立牌，讓校方機會教育宣導。
左營警分局博愛四路派出所上月29日下午3時許接獲一名女性家長報案，指就讀某國小的女兒鉛筆、吊飾等文具常遺失，已有4次紀錄，該名女家長告知警方欲前往學校了解，報案請求警方到場。
2名制服員警當時陪同女家長在國小警衛室，由家長向校方學務主任反映女兒遺失文具用品之事，後在校長同意下，帶領警方與家長站在學校操場的角落，約離小學生百公尺之遠，當人形立牌，讓校方利用10分鐘下課時間，教育宣導學生不能惡作劇，有警察伯伯在。
分局表示，員警當人形立牌期間，均未與學童有所接觸，亦未進入教室，均依法行政，在校長同意且派員帶領下始進入校園，未違反校園自治條例，事後報案的女家長也認同校方及警方的作為，並無異議。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言