老師報警給國小學童「警惕」 律師氣壞：連基本常識都沒有

台中市西區忠信國小傳出小六學生持樂樂棒球棒打老師，隔天向老師道歉但老師仍不滿，向警方報案，員警進入學校將學童帶回派出所釐清案情，教局指出，這名教師原堅持提告，製作筆錄後又選擇撤告，理由是報警是希望給學生「警惕」而已。律師林瓊嘉說，員警及校方連基本常識都沒有，難道不知學校是保護孩子的地方，14歲以下不構成成人犯罪，兒童身心受到保障，才是警方教育界該聯手做的事。

據了解，事發過程在今年3月26日，學生在操場上課時，老師因上課內容要分隊，這名學童不滿分隊結果，持樂樂棒的球棒打老師的左側大腿，造成老師腳部紅腫。

家長知悉後，要求學生向老師道歉，但老師認為學生態度還不好，打110向警方報案。線上巡邏員警未依「警察人員進入校園執法相關機制」，警員決定先將老師、學童帶回派出所釐清案情，家長未到場將學童帶進派出所，過程引發爭議。警方表示，處理有瑕疵，不符合比例原則，2名員警記申誡。

據了解，這名老師原堅持要提告，製作筆錄後決定要撤告，報警理由是警惕學童，由警方登記備查；但警方認為案件關係人涉及幼童，警依規定通報少年法庭、婦幼隊等相關單位。

律師林瓊嘉指出，警方與校方、教師都忘記了，依少年事件處理法的原則是保護兒童少年，以兒少的利益為優先，「以教育代替處分」，校、警完全沒有這個基本觀念，太嚴重了！教師竟說報警竟是要「學童」，林瓊嘉直呼太氣人了，拿警察恫嚇學童，要老師作什麼？