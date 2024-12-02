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學團籲全勤獎、身心調適假脫鉤 教育部：研議滾動修正
學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會今日召開記者會，呼籲高中身心調適假應與全勤獎脫鉤，甚至全勤獎制度應做全面檢討。對此，教育部回應，全勤獎的規定是由各校訂定，屬校園自治的一環。至於身心調適假是否不計入全勤獎，將於施行一學期後蒐整意見進行討論。
高中身心調適假今年剛上路，但一旦請了身心假就領不到全勤獎，學生團體EdYouth今日召開記者會批評，這恐讓學生在身心健康不佳的情況下還出席上課。而全勤獎制度長期以來也讓許多學生為拿獎抱病上課，因此呼籲教育部全面檢討全勤獎制度，甚至考慮是否廢除。
對此，教育部表示，各校學生請假規定，依「高級中等學校學生學習評量辦法」規定由學校定之，各校依據學生多元需求、學校課程安排、地域環境特性等因素訂定辦理，故有關學生全勤標準的認定及獎勵措施，屬於校園自治的一環，國教署將宣導學校適時廣納學生意見，循校內民主程序訂定。
另外，高中「身心調適假」制度甫於113學年全面施行，國教署已籌組「身心調適假諮詢輔導小組」，將於施行一學期後，蒐整實施情形與意見，包括討論身心調適假與全勤獎是否脫鉤處理等，與地方政府、學校、有關教師、家長團體及兒少代表等，共同研議滾動研修注意事項，以利學校落實執行，共同維護學生心理健康。
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