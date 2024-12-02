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國小童被老師報警帶走 家長曝現況、受傷照片：至今仍在心理諮商
台中市西區忠信國小師生上課發生磨擦，隔天教師報警，警方到校帶老師與小六生回派出所作筆錄，後依規移送少年法庭。學生家長指出，當天教師抓住小六童，手腳揮舞，教師去驗傷指腿部有紅腫，家長也秀出孩子受傷照片，孩子手臂、肩膀出現傷痕，還因內褲露出被同學訕笑，至今不敢穿短褲；現在更擔心隨時會被警察帶走，心理難以平復，至今還在作心理諮商。
家長指出，對學校調查報告的結果十分不滿，指教師沒有不當管教，且「教師報警只是行使個人權益」，他質疑小孩不是現行犯，也沒有自傷或傷人的立即狀況，但調查小組中有法律專業背景者，竟然會拿出這樣的報告，讓他非常不解且生氣。
家長說，他的孩子有錯，在法庭上也主動向老師道歉，教育不是要教學生勇於認錯嗎？但教育局、校方卻利用制度包庇自己的過失，讓他非常憤怒，也心疼孩子。
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