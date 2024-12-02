快訊

扣押京華城土地裁定再度遭撤銷 高院：北院理由沒說清楚

18歲女大生打工補貼家用 深夜下班待轉區遭大貨車撞飛身亡

國小童被老師報警帶走 家長曝現況、受傷照片：至今仍在心理諮商

聽新聞
0:00 / 0:00

國小童被老師報警帶走 家長曝現況、受傷照片：至今仍在心理諮商

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西區忠信國小師生上課發生磨擦，隔天教師報警，警方到校帶老師與小六生回派出所作筆錄，後依規移送少年法庭。示意圖。圖/AI生成
台中市西區忠信國小師生上課發生磨擦，隔天教師報警，警方到校帶老師與小六生回派出所作筆錄，後依規移送少年法庭。示意圖。圖/AI生成

台中市西區忠信國小師生上課發生磨擦，隔天教師報警，警方到校帶老師與小六生回派出所作筆錄，後依規移送少年法庭。學生家長指出，當天教師抓住小六童，手腳揮舞，教師去驗傷指腿部有紅腫，家長也秀出孩子受傷照片，孩子手臂、肩膀出現傷痕，還因內褲露出被同學訕笑，至今不敢穿短褲；現在更擔心隨時會被警察帶走，心理難以平復，至今還在作心理諮商。

家長指出，對學校調查報告的結果十分不滿，指教師沒有不當管教，且「教師報警只是行使個人權益」，他質疑小孩不是現行犯，也沒有自傷或傷人的立即狀況，但調查小組中有法律專業背景者，竟然會拿出這樣的報告，讓他非常不解且生氣

家長說，他的孩子有錯，在法庭上也主動向老師道歉，教育不是要教學生勇於認錯嗎？但教育局、校方卻利用制度包庇自己的過失，讓他非常憤怒，也心疼孩子。

台中市國小學童家長出示孩子受傷照片。圖／家長提供
台中市國小學童家長出示孩子受傷照片。圖／家長提供

台中市 小孩 憤怒 教師 教育局 生氣

延伸閱讀

台中師報警學童遭帶回 派出所詢完又不告…仍需函送少年法庭理由曝

盧秀燕震怒員警到國小帶走學童 李文章：程序違法、員警均記申誡

因情緒就醫人數增 醫：心理健康應納入健檢

因一點無安全感…妹子好奇「內衣褲會買成套」？過來人吐真心話

相關新聞

國小童被老師報警帶走 家長曝現況、受傷照片：至今仍在心理諮商

台中市西區忠信國小師生上課發生磨擦，隔天教師報警，警方到校帶老師與小六生回派出所作筆錄，後依規移送少年法庭。學生家長指出...

學團籲全勤獎、身心調適假脫鉤 教育部：研議滾動修正

學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會今日召開記者會，呼籲高中身心調適假應與全勤獎脫鉤，甚至全勤獎制度應做全面檢討。對...

史上第一次！楊双子「台灣漫遊錄」奪下美國國家圖書獎

美國國家圖書基金會美東時間9月20日舉行2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）頒獎典...

老師報警給國小學童「警惕」 律師氣壞：連基本常識都沒有

台中市西區忠信國小傳出小六學生持樂樂棒球棒打老師，隔天向老師道歉但老師仍不滿，向警方報案，員警進入學校將學童帶回派出所釐...

台中師報警學童遭帶回 派出所詢完又不告…仍需函送少年法庭理由曝

台中市有國小教師在今年3月間，遭六年級學童以軟式樂樂球棒攻擊腿部，教師隔天堅持對學童提告傷害，但警方作完筆錄後，教師認為...

臺體大系主任涉霸凌？ 校方：輔導管教確實失當但不構成霸凌

台灣民眾黨立法院黨團今天召開臺灣體育運動大學系主任涉霸凌案，指教育部、台灣體育運動大學竟官官相護，控訴臺灣體育運動大學系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。