提供教保服務 教部補助17縣市新設學前特教班

為提供身心障礙幼兒完善的教保服務，教育部113學年補助17個縣市新設學前特教班71班，全國合計共822班學前特教班，提供身心障礙幼兒學前教育機會。

教育部今天發布新聞稿指出，為提供身心障礙幼兒零拒絕的教育機會及完善的教保服務需求，教育部國民及學前教育署持續補助直轄市、縣市政府增設「學前特教班」經費。

根據教育部資料顯示，113學年共補助17個縣市增設「學前特教班」，包括新設學前集中式特教班14班，巡迴輔導班53班、資源班4班，共計71班。

以新竹縣為例，108學年至113學年獲國教署挹注開班經費，共計核准增設18班學前階段特殊教育班，例如因應中重度身心障礙幼兒需求，112學年增設學前集中式特殊教育班3班，其中豐田國小以融合教育為特色，定期辦理全園性融合活動，提供特殊幼兒與一般幼兒良性互動。

另外，新北市永平國小附幼於112年設立學前特教班，該園安排兼顧個別差異的課程與生活教育，同時注重園內安全設置，設有緊急避難架及重視肢體發展的松鼠車戶外遊具學習空間，特殊幼兒除了能在教室內操作多元教具，也能與一般學生共享優質的學習環境。

國教署表示，113學年全國共有822班學前特教班，未來將持續補助地方政府增設學前教育階段身心障礙特殊教育班，逐步達到「高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法」所訂幼兒園分散式資源班及巡迴輔導班1班學生數不超過30人、教師2人的目標。