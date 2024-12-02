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台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市議員李中質疑學校報警抓學生，市長盧秀燕要求嚴懲嚴辦。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中質疑學校報警抓學生，市長盧秀燕要求嚴懲嚴辦。記者陳秋雲／攝影

台中市有國小教師在今年3月間，遭六年級學童以軟式樂樂球棒攻擊腿部，教師對學童提告傷害，不過轄區派出所兩名警員穿著制服，將教師與學童帶回派出所偵訊，雖然教師事後已撤告，議員李中今質詢此案，仍質疑校方作法；第一警分局表示，警方進入校園有相關程序，警員處理該案時不符合比例原則，已對兩名警員祭出申誡處分。

第一警分局表示，此案是該校教師撥打110進線後，由西區派出所兩名警員前往處理，將教師與學童帶回派出所詢問，不過警員進入校園辦案，警政署有相關的作業規定，包括需經校方同意，需有校方的主任秘書、學務主任以上層級人員陪同、低調原則（如著便服、使用偵防車）等。

一分局表示，此案涉及傷害案件，是否要在當天即由制服警員入校，帶回學童的必要，或許可以事後通知方式，由家長帶領學童到派出所警詢等，可能更為妥適，認為警員在查處此案，有不符合比例原則之處，對兩名警員記出申誡處分。

警方說明，依照少事法規定，少年是十二歲以上十八歲未滿之人，有人提告的話，還是要依法送辦，由檢方、法官認定。

台中市議會今進行市政總質詢，國民黨議員李中踢爆，指出忠信國小今年3月間，發生六年級學生在體育課疑有違反秩序的行為，教師把他架到學務處，學生手上拿著軟式樂樂球棒，雙手揮舞打到老師，引發教師不滿。

李中說，家長要求孩子隔天向老師道歉，但教師不接受還報警，當地派出所兩名警員帶走學生還作筆錄，他認為學校竟然如此對待小學生，「這不是霸凌學生嗎」。

台中市 小學生 教師 警察

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