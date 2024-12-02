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影／保障學生身心健康 學生團體籲廢除全勤獎

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
EdYouth台灣一滴優教育協會今天在立委張雅琳（左一）等陪同下舉行記者會，理事長蔡其曄（中）呼籲，教育部應全面重新檢討全勤獎的制度，並將「身心調適假不得申請全勤獎」的規定從《高級中等學校學生身心調適假實施注意事項》中刪除，以真正實現對學生身心健康的尊重與支持。記者胡經周／攝影
EdYouth台灣一滴優教育協會今天在立委張雅琳（左一）等陪同下舉行記者會，理事長蔡其曄（中）呼籲，教育部應全面重新檢討全勤獎的制度，並將「身心調適假不得申請全勤獎」的規定從《高級中等學校學生身心調適假實施注意事項》中刪除，以真正實現對學生身心健康的尊重與支持。記者胡經周／攝影

EdYouth台灣一滴優教育協會今天在立委張雅琳等陪同下舉行記者會，理事長蔡其曄指出，「學生輔導法」修法雖於日前通過，但在學生身心健康的保障上仍有未竟之業。根據教育部「高級中等學校學生身心調適假實施注意事項」第十條規定，學生若請身心調適假即不得領取全勤獎。然而，攤開目前的請假規範，全勤獎的認定大多由各校自行決定，唯獨身心調適假不得申請全勤獎是由教育部明確規範，這樣的規定令人費解。

蔡其曄表示，根據EdYouth 在社群媒體得到的學生回應，以及在校園第一線的觀察，現況下各級學校全勤獎的實施，除了鼓勵學生追求「不健康的榮譽」，更在無形中迫使學生在身體或心理狀況不佳的情況下出席上課，忽略了學生的實際需求與健康權益。更有學生指出，全勤獎其實是「健康寶寶獎」。

蔡其曄呼籲，教育部應全面重新檢討全勤獎的制度，並將「身心調適假不得申請全勤獎」的規定從《高級中等學校學生身心調適假實施注意事項》中刪除，以真正實現對學生身心健康的尊重與支持。

教育部 社群媒體

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