吃退燒藥上學「苦主」現身說法 學團呼籲檢討全勤獎

高中身心調適假今年剛上路，但一旦請了身心假就領不到全勤獎，學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會今日召開記者會批評，這恐讓學生在身心健康不佳的情況下還出席上課，呼籲檢討全勤獎制度，甚至考慮是否廢除。立委也表示，全勤獎鼓勵的是單一價值，沒有看到學生可能為此承受的身心煎熬。

EdYouth理事長蔡其曄表示，身心調適假今年8月剛上路，教育部在相關規範中明定「身心調適假不得申請全勤獎」，這個假別本意是維持學生身心健康，現在卻讓學生有身心調適的需求時不得因此請假。

根據EdYouth的觀察及在社群媒體調查的結果，蔡其曄指出，現況下各級學校全勤獎的實施，可能迫使學生在身心健康不佳的情況下出席。因此，呼籲教育部全面檢討全勤獎制度，甚至考慮是否廢除。

台師大心輔系的黃莨騰是連續9年、國小到高中都拿全勤獎的「苦主」，他曾生病發燒還去學校，整天吃退燒藥，燒燒退退，根本無法好好上學。也有一次，他溜滑梯時撞到額頭腫成雞蛋大，從學校被送去醫院的途中，他擔心的卻是，這樣我還有全勤獎嗎？如今，他想告訴過去的自己，並不需要這麼在乎全勤獎，好好照顧自己是沒有錯的事情。

台北市家長協會理事長胡語姍表示，很多榮譽感重的孩子寧可強忍感冒、身體不適，也不敢去健康中心。10多年前就有人提議把全勤獎改為「勤學獎」，訂定有正當理由的事假、病假，作為鼓勵意涵，比較有人性，也讓孩子能做出更適合自己的輔導、學習規劃。

立法委員張雅琳指出，學生在學校可能因跌倒受傷、可能受寒感冒，保持健康經常包含不可控制的因素，如果設置全勤獎是希望孩子勤學，就不應限縮在單一價值，且是完全不可控的因素。另一方面，在COVID-19疫情後普遍公共衛生觀念提升，孩子上感冒還去上學，可能造成更多人生病，並不符合現代公共衛生觀念。

立法委員陳培瑜說，有些孩子生下來就有身心狀況，他們幾乎不可能出現在全勤獎名單中，給獎的價值觀如此單一，只看見某一種學習的樣態，卻沒有看到學生為此而承受的身心煎熬。因此，呼籲教育部設計更有彈性、能兼顧社會多元的方式，調整全勤獎的樣貌。