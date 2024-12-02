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影／學生不聽話老師報警抓人 盧秀燕氣到說不出話…

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕震怒，要求教育局嚴懲校長等人。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕震怒，要求教育局嚴懲校長等人。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今進行市政總質詢，國民黨議員李中踢爆，指出忠信國小去年發生六年級學生在體育課疑有違反秩序的行為，教師把他架到學務處，學生手上拿著軟式樂樂球棒，雙手揮舞打到老師，引發教師極度不滿。

李中說，家長要求孩子隔天向老師道歉，但教師不接受還報警，當地派出所兩名警員帶走學生還作筆錄，他認為學校竟然如此對待小學生，這不是霸凌學生嗎？離譜至極！

市長盧秀燕震怒，打斷校長發言，一度氣到說不出話。她要求教育局、警察局各自嚴辦嚴懲教師與警員，盧秀燕說這雖是個案，但她非常痛心！孩子已道歉，老師還不放手，這是最壞的教育示範，不是說要教孩子認錯嗎？學生認錯為何不放手還要追究報警。警方沒有傳票，學校竟讓員警把學生帶走，毫無法律觀念；盧秀燕嚴詞說，學生有校長、老師、主任陪伴嗎？竟然這樣讓學生被帶走，要求教育局嚴懲嚴辦。校長備詢，在台上小聲說「我很抱歉！」

李中說家長信任學校把孩子送到學校，但校方解釋說只是「嚇嚇學生」，難道警察的功能是來嚇學生的嗎？根本不懂兒少法及兒少權益，如何教育與執法？李中問警察局長李文章有傳票嗎？如何可以把孩子帶走？

警察局長李文章說，員警進入校園有一定的S O P，已經處分員警，並把派出所所長調離。

校長黃美樺到議場備詢，原本還解釋學生拿球棒打老師，但李中一聽就拿出準備好的樂樂球棒，材質是外包PU泡棉，本來就是怕學生打球受傷，根本不會傷人，他質疑學校的說法與報告根本是要入學生於罪。

台中市議員李中質疑學校報警抓學生，市長盧秀燕要求嚴懲嚴辦。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中質疑學校報警抓學生，市長盧秀燕要求嚴懲嚴辦。記者陳秋雲／攝影

教師 盧秀燕 警察

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