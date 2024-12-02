影／國體大系主任涉霸凌 校方回應目的良善未構成霸凌

台灣民眾黨立法院黨團今天召開「國立體大系主任涉霸凌，教育部、體大竟官官相護」記者會，控訴國立體大系主任逼迫社團成員在外執行防護勤務的收入必須回繳，該系主任離譜行徑包括刀插課桌、踹破系辦門牆等，要求教育部須做好後續處理，維護現在還在校內的學生、職員權益。

民眾黨立院黨團天陪同受害人吳同學召開記者會，公布某國立體大系主任威嚇學生及助理的錄音檔，控訴體大系主任的霸凌行徑，包括仗勢自己主持運動治療研習社，握有社員未來想考防護員證照及就業的生殺大權，強迫學生回繳在外出勤的收入。吳同學說，最後大家能拿到的最多僅60%，「還要看老師覺得表現好不好」，受害人發抖控訴，現在聽到音檔還會想起當時的恐懼。