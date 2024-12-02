校園性平調查 施壓被害人最高罰15萬

因應去年性別平等教育法修法，教育部近日公布新增性平事件調查規定，未來若學校人員在性平事件調查過程中向受害人施壓，恐處最高十五萬元罰鍰。對此，人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，這類案例相當常見，但要查證施壓的事實並不容易，仰賴性平事件調查委員的能力。

新法上路後，進一步保障性平事件的被害人或吹哨者在檢舉或調查期間，不會被校內其他人員施壓。馮喬蘭指出，這樣的情況相當常見，例如先前台北醫學大學蕭姓教師性騷擾案，當時的被害者就遭系主任約談，其他學生也想加入申訴，都被提醒或約談，表示會對他們未來不利。

馮喬蘭認為，修法是最基本的，但要對於施壓的事實做查證並不容易，被害者要在調查的過程中，將遇到的壓力、威脅完整告訴調查小組，新規非常仰賴調查委員的能力。

全教總理事長侯俊良說，性平事件的調查確實會出現這種狀況，還需要再界定清楚、具體，否則模糊的規定可能造成執行上的誤判。

教育部表示，處理主管學校違反性平法規定的事件裁罰案件時，均由教育部性別平等教育委員會審議，依個案情節及對被害人的影響，充分討論核予適切處置。