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校園性平調查 施壓被害人最高罰15萬

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部因應修法，日前公告「教育部處理違反性別平等教育法事件處理程序及裁罰基準修正規定」，新增共3項在性平事件調查過程中的違法事項。本報資料照片
教育部因應修法，日前公告「教育部處理違反性別平等教育法事件處理程序及裁罰基準修正規定」，新增共3項在性平事件調查過程中的違法事項。本報資料照片

因應去年性別平等教育法修法教育部近日公布新增性平事件調查規定，未來若學校人員在性平事件調查過程中向受害人施壓，恐處最高十五萬元罰鍰。對此，人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，這類案例相當常見，但要查證施壓的事實並不容易，仰賴性平事件調查委員的能力。

新法上路後，進一步保障性平事件的被害人或吹哨者在檢舉或調查期間，不會被校內其他人員施壓。馮喬蘭指出，這樣的情況相當常見，例如先前台北醫學大學蕭姓教師性騷擾案，當時的被害者就遭系主任約談，其他學生也想加入申訴，都被提醒或約談，表示會對他們未來不利。

馮喬蘭認為，修法是最基本的，但要對於施壓的事實做查證並不容易，被害者要在調查的過程中，將遇到的壓力、威脅完整告訴調查小組，新規非常仰賴調查委員的能力。

全教總理事長侯俊良說，性平事件的調查確實會出現這種狀況，還需要再界定清楚、具體，否則模糊的規定可能造成執行上的誤判。

教育部表示，處理主管學校違反性平法規定的事件裁罰案件時，均由教育部性別平等教育委員會審議，依個案情節及對被害人的影響，充分討論核予適切處置。

修法 性別 教育部

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