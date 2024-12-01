校園性平事件調查過程施壓被害人 最高罰15萬元

因應去年性別平等教育法修法，教育部近日公布新增性平事件調查規定，未來若學校人員在性平事件調查過程中向受害人施壓，恐處最高15萬元罰鍰。對此，人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，這類案例並非常見，但要查證施壓的事實並不容易，仰賴性平事件調查委員的能力。

立法院去年修正性別平等教育法、今年婦女節上路，其中也新增防範學校在調查校園性別事件期間，透過不對等權利關係施壓的相關內容。教育部因應修法，日前公告「教育部處理違反性別平等教育法事件處理程序及裁罰基準修正規定」，新增共3項在性平事件調查過程中的違法事項。

其中，新規明定在性平事件調查過程中，若學校或其他人員在不對等的情況下，對被害人有足以影響其受教權、工作權或申請調查的行為，或是因申請調查、檢舉，而對被害人或吹哨者有不利的措施，將依照對被害人或任何人所造成的影響，處一萬元以上、15萬元以下罰鍰。

新法上路後，進一步保障性平事件的被害人或吹哨者在檢舉或調查期間，不會被校內其他人員施壓。馮喬蘭指出，這樣的情況非常常見，舉例來說，先前台北醫學大學發生蕭姓教師的性騷擾案，當時的被害者就遭系主任約談，其他學生也想加入申訴，都被提醒或約談，表示會對他們未來不利。

馮喬蘭認為，修法是最基本的，但要對於施壓的事實做查證並不容易，被害者要在調查的過程中，將遇到的壓力、威脅完整告訴調查小組，新規非常仰賴調查委員的能力。

全教總理事長侯俊良說，性平事件的調查確實會出現這種狀況，有處罰機制也一定會有部分警示作用。不過重點在於執行的細節，像是要如何認定、後續如何處理，都還需要再界定清楚、具體，否則模糊的規定可能造成執行上的誤判。

教育部表示，處理主管學校違反性平法規定的事件裁罰案件時，均由教育部性別平等教育委員會進行審議，依據個案情節及對被害人所生的影響，充分討論並核予適切的處置。