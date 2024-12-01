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校園性平事件調查過程施壓被害人 最高罰15萬元

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部因應修法，日前公告「教育部處理違反性別平等教育法事件處理程序及裁罰基準修正規定」，新增共3項在性平事件調查過程中的違法事項。本報資料照片
教育部因應修法，日前公告「教育部處理違反性別平等教育法事件處理程序及裁罰基準修正規定」，新增共3項在性平事件調查過程中的違法事項。本報資料照片

因應去年性別平等教育法修法教育部近日公布新增性平事件調查規定，未來若學校人員在性平事件調查過程中向受害人施壓，恐處最高15萬元罰鍰。對此，人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，這類案例並非常見，但要查證施壓的事實並不容易，仰賴性平事件調查委員的能力。

立法院去年修正性別平等教育法、今年婦女節上路，其中也新增防範學校在調查校園性別事件期間，透過不對等權利關係施壓的相關內容。教育部因應修法，日前公告「教育部處理違反性別平等教育法事件處理程序及裁罰基準修正規定」，新增共3項在性平事件調查過程中的違法事項。

其中，新規明定在性平事件調查過程中，若學校或其他人員在不對等的情況下，對被害人有足以影響其受教權、工作權或申請調查的行為，或是因申請調查、檢舉，而對被害人或吹哨者有不利的措施，將依照對被害人或任何人所造成的影響，處一萬元以上、15萬元以下罰鍰。

新法上路後，進一步保障性平事件的被害人或吹哨者在檢舉或調查期間，不會被校內其他人員施壓。馮喬蘭指出，這樣的情況非常常見，舉例來說，先前台北醫學大學發生蕭姓教師的性騷擾案，當時的被害者就遭系主任約談，其他學生也想加入申訴，都被提醒或約談，表示會對他們未來不利。

馮喬蘭認為，修法是最基本的，但要對於施壓的事實做查證並不容易，被害者要在調查的過程中，將遇到的壓力、威脅完整告訴調查小組，新規非常仰賴調查委員的能力。

全教總理事長侯俊良說，性平事件的調查確實會出現這種狀況，有處罰機制也一定會有部分警示作用。不過重點在於執行的細節，像是要如何認定、後續如何處理，都還需要再界定清楚、具體，否則模糊的規定可能造成執行上的誤判。

教育部表示，處理主管學校違反性平法規定的事件裁罰案件時，均由教育部性別平等教育委員會進行審議，依據個案情節及對被害人所生的影響，充分討論並核予適切的處置。

修法 性別 教育部

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