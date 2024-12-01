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韓國釜山童書展 台灣軟實力國際發光

中央社／ 台北1日電

2024首屆韓國釜山童書展於11月28日開幕，台灣館攜手25家出版同業，在現場展出百餘部原創童書，台灣軟實力再次於國際發光。

此次台灣館由台北書展基金會策畫主辦，根據台北書展基金會發布新聞稿，台灣館自開幕首日即人潮不斷，除了韓國童書出版同業外，韓國文化觀光體育部次長、韓國出版協會會長相繼到訪，釜山華僑小學5、6年級師生更前來參加繪本作家貓魚工作坊，現場舉手發言踴躍，氣氛熱絡。

11月29日舉行釜山童書展論壇，其中「台灣圖像出版與閱讀的特色」專場，聚焦童書與漫畫的出版趨勢與版權合作。信誼基金出版社社長劉維中從出版數據介紹台灣童書出版近況，並提到韓國童書在台灣出版市場的崛起，指出自2023年起，台灣從韓國引進的翻譯童書數量已達近300本，僅次於日本與英國，躍升台灣引進榜的第3名。

高雄市立圖書館國際繪本中心主任蔡玉庭則分享，高市圖收藏來自51國34種語言的16萬冊繪本，其中7%為韓語繪本，該中心經常邀請包括韓國作家姜境孝在內的國際名家舉辦活動，常年為兩地文化交流搭建橋梁。

大塊文化董事長郝明義分享Books From Taiwan計畫，表示透過此計畫，台灣已成功將許多本土作品銷售至韓國，深化台韓出版產業的合作與交流。

此外，圖像創作者林廉恩於11月29日以「探索創作叢林」為題，與韓國讀者分享代表作Home與「森林裡倒下了一棵樹」創作的故事，探討關於環境、自然議題，現場吸引大批粉絲聆聽。

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