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學輔法修法三讀 專輔師增 民團籲調薪

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

立院前天三讀通過「學生輔導法」修法草案，調高輔導老師、輔導人員配比，未成年學生輔導諮商可不經法定代理人同意，為立法以來首度大幅修改。諮商心理師全聯會理事長黃雅羚肯定修法，讓配比更貼近校園實際需求，但仍有遺珠之憾，盼未來五年一次檢討時，再降低專輔配比。

黃雅羚說，學生輔導諮商中心的諮商心理師多為「約聘僱」，與開業諮商所薪資差異大，導致流動率高，難提供個案完整服務。此次修法雖要求學生輔導諮商中心的主管，需要有輔導背景，但心理師流動率問題也需要被關注，應研議再提升心理師的薪資處遇。

黃雅羚表示，這次修法後，國中專任輔導老師編制配比調降，預估增加六○三人；大專院校專業輔導人員師生比也下修，預計會增加二一六人。

她說，現行人力配比，已有難招聘或聘任不足問題，呼籲落實薪資調整，才有機會真正補滿人，也期待學輔法未來每五年檢討一次，可再度調降人力配比。

修法 心理師 薪資

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