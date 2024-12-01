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AI課補助打折 師怨靠熱情教學

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部國教署推動學校「新興科技」教育計畫，補助參與學校發展ＡＩ、元宇宙、智慧製造等多項科技課程，不過國教署日前卻表示，下個年度恐砍掉人事費用，讓教師抱怨，材料、人事等各項費用年年通膨，計畫經費卻不升反降，令人懷疑教育部是否在半逼退各校。

國教署從一一○年起，透過前瞻基礎建設計畫辦理新興科技教育遠距示範服務計畫，補助全國設置十二所新興科技推廣中心、七十一所促進學校，推動ＡＩ、ＡＲ、ＶＲ、元宇宙等開發課程及其他學習活動。

不過有教師指出，國教署經費年年相同，有些學校甚至從一一三年度起打折，然而這五年來通貨膨脹，執行計畫的人事、學生租車費、膳費、材料費不斷調漲，在經費極度有限、年年都要達成ＫＰＩ的情況下，許多老師是「燃燒熱情」執行計畫，勉強維持教學品質。

該教師也提到，國教署人員日前在一一四年計畫說明會上提及，下個年度恐要再砍掉人事費用，憂心砍了人事費以後，只能靠正式老師負責計畫的公文、開發課程、辦比賽、辦展覽，根本吃不消。呼籲教育部應聽見教學現場的需求，配合提高計畫補助。

對此，國教署表示，由於計畫期程將於明年八月底結束，目前是按月份比例調整計畫內容。後續將持續依前期實施成效及學生學習需求，研議新興科技教育推動方向。

至於是否調升經費？國教署強調，非常重視學校提出的需求，也將視整體預算狀況，研議經費支持方式。

國教署 教師 教育部

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