教育部最新統計！近7成高中師持碩士以上學歷 教團點2問題仍未跟上

根據教育部最新統計，台灣高中教師持碩士以上學歷者逐年攀升，112學年，已有近七成高中教師都持有碩士以上學歷，也讓過去專門為教師「補學歷」的教學碩士在職專班逐漸走入歷史。但教師團體指出，近年的教師雖然都持有高學歷、教育優質化看得見，但部分配套沒有跟上，仍較可惜。

根據教育部高中教師概況統計，103學年時約有3萬人、占比五成四教師持有碩士以上學歷，其後占比逐年攀升，至106學年約3.3萬名高中教師持有碩士以上學歷、占比突破六成，至最新統計112學年，持有碩士以上學歷教師已高達六成九。

全教總理事長侯俊良表示，師範大學停辦教學碩士在職專班，代表教學現場教師普遍都已具備碩士學歷，素質提升、教育優質化看得見，

但教師也仍承受班級人數多、課務兼任行政等壓力，學校的現場沒有往精緻教育的方向一同提升，還是比較可惜。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也認為，台灣教師的普遍素質確實不錯，近年國中以上初任教師基本上都持有碩士學歷，占比也較十年前高，因此教師多不再需要「補學歷」，潛在客戶變少了，則專班自然萎縮。

再者，魏佳卉也說，若現在年輕老師想再回到大學進修加值，也多是想側重跨領域，「過去是教什麼科就回什麼專班加值。」但現在配合課綱跨領域需求，化學老師不能只固守化學也要嘗試跨遇到生物等，共同備課、開設多元選修才會有子彈，而教學碩專班主要仍是側重物理、化學等單科基礎學科，也確實較跟不上時代的節奏，兩項原因，都促使專班成為「時代的眼淚」。