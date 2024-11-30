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教育部出台第三人生大學計畫 陳學聖：重複執行無新意

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
教育部宣布將於114學年度試辦「第三人生大學」計畫，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖認為，教育部此計畫中對於學分、學位授予的規畫，已有相關教育機構執行，看似創新，實則缺乏新意，有嘩眾取寵之嫌。圖／聯合報系資料照片
教育部宣布將於114學年度試辦「第三人生大學」計畫，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖認為，教育部此計畫中對於學分、學位授予的規畫，已有相關教育機構執行，看似創新，實則缺乏新意，有嘩眾取寵之嫌。圖／聯合報系資料照片

教育部宣布將於114學年度試辦「第三人生大學」計畫，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖認為，教育部此計畫中對於學分、學位授予的規畫，已有相關教育機構執行，看似創新，實則缺乏新意，有譁眾取寵之嫌。

教育部日前宣布將於114學年度試辦「第三人生大學」計畫，採用學年制及累計學分的方式，旨在滿足55歲以上民眾的學習需求，並強化其參與職場的能力。

陳學聖表示，目前已有部分大專校院開始招收高齡者就讀，授予學分及學位，教育部的規劃並非創新措施。

陳學聖指出，社區大學多年來積極爭取授予學位，但根據「社區大學發展條例」，現行規範僅允許其發給「學習證書」，無法提供正式學位。而空中大學則長期提供成人多元學習管道，且近年來學生人數逆勢成長，從104學年度的1萬1千多人，至111學年度增加至1萬6338人。如果教育部能針對社區大學、空中大學等現有基礎，進行資源投入與升級，應可取得更顯著的成效。

陳學聖強調，教育部的「第三人生大學」計畫看似創新，實則重複既有方案，無論是大專校院、空中大學或是社區大學，現有體系中已有多元管道可供55歲以上民眾學習，與其耗費資源推動新政策，教育部更應著眼於整合現有的教育體系，優化資源配置，以避免政策流於形式，方能實現提升中高齡族群學習機會的初衷。

教育部 社區大學 陳學聖

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