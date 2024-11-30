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基隆某國中網球教練遭控違法兼職又霸凌 教育處：已調查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆某國中網球教練遭控霸凌，學校啟動跨校調查釐清事實及受害人數。記者游明煌／攝影
基隆某國中網球教練遭控霸凌，學校啟動跨校調查釐清事實及受害人數。記者游明煌／攝影

基隆有家長指控某國中一名專任網球教練，私下兼差另收取訓練費用，並對校外國小部分學生言語霸凌，斥責咆哮。市府教育處表示，學校已針對教練違法兼職懲處記過一次，另疑似對校外國小學童不當管教及霸凌，將依「校園霸凌防制準則」組成校園霸凌防制委員會進行跨校調查，查明有無霸凌事實及受害人數。

教育處今天說明，某國中網球專任運動教練疑似霸凌案，學校接獲家長投書後，10月7日召開專任運動教練評審委員會審議，決議受理並成立調查小組，進行訪談與事證蒐集。

經查，該教練確於任教期間違法校外兼職，學校10月15日針對教練違法兼職部分已懲處記過一次，並報市府備查。

教育處指出，因陳情投訴第一個單位該所國中，所以由學校進行跨校調查，校長表示，教練違法兼職，疑似對校外（國小）學童不當管教及霸凌，將依「校園霸凌防制準則」組成校園霸凌防制委員會進行跨校調查。

教育處代理處長徐嬿立指出，依校園霸凌防制準則第17條，知悉疑似校園霸凌事件時，應於24小時內進行通報；編制內專任教師以外師對生之霸凌事件，學校應準用解聘辦法之規定調查，並依相關規定分別處理。

教育處指出，已要求教練所屬學校進行跨校調查，如查證屬實，將依專任運動教練輔導及管理辦法、各級學校專任運動教練聘任管理辦法，提教練評審委員會議處，並研議聘任事宜，以維護學生安全受教權益。

教練 校園 霸凌

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