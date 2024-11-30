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日語教師坦言「N1合格約國中生程度」 網揭學習最大難關：比不過小學生

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友好奇，通過日檢N1的人，其語言程度究竟為何？情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友好奇，通過日檢N1的人，其語言程度究竟為何？情境示意圖。圖／Ingimage

日本語能力試驗（JLPT）是提供非日語母語者測驗日語能力的國際性檢定，其測驗的合格與否更是多數大學日文系的畢業門檻。不過近日有網友於PTT發文表示，他在網上看到一位日語老師分享自己拿了N1（即JLPT最高級別）滿分，卻指出N1的日文僅相當於日本國中程度，令他十分震驚。

原PO好奇，不少大學日文系讀4年，畢業門檻僅N2，然而該名老師卻表示N1只有日本國中生的程度，想了解這個看法是否正確？

多數網友同意該名老師的看法，甚至認為實際程度還要再下修，「正常啊，台灣國中畢業會的字跟詞就差不多了，N1你通過搞不好發音還講很爛」、「不到好嗎，N1及格分數這麼低」、「老實說是國小」、「國高中程度吧，只是個開始而已」、「差不多吧，就像中文學會白話文後，看到文言文還是會吃力」。

也有人指出，即使順利通過N1，在日語學習上仍有許多可以精進之處，「很多人考上N1還是會再補日語會話應對的課，還有專業用語」、「N1沒有說跟寫」、「N1通過，日文作文可能還寫不出來」、「N2以後都是塞大量句型文法，但你會話能力比不上他們幼兒園、國小的」

不過有網友認為，能將外語學到國中、小程度已經很不錯，「事實上小學畢業的語言程度就夠你用一輩子，國中開始學的叫國文而不是國語」、「應該說你太小看國中國文，建議去看一下現在國文會考的題目，其實並不容易」、「母語者的語言能力從國小中年級開始就幾乎停止進展了。小學生也能跟大人對答如流，小學中年級開始學的是知識面，不是語言面」、「小學之前的幼兒就幾乎掌握母語的全部語法了。而非母語者可能學一輩子還學不好，這就是為什麼說越早學越好」。

日文 第二外語 語言

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