聶蕙雲水墨展 不裸露秘戲圖探現代女性議題

華梵大學助理教授聶蕙雲舉辦水墨創作個展，顛覆春宮畫非裸即露風格，用清雅不裸露的秘戲圖，傳達現代女性情慾自主、心靈富足，展場中並交錯陳列佛畫創作，展現強烈風格。

華梵大學今天發布新聞稿，美術與文創學系助理教授聶蕙雲長期關注女性議題，擅長仕女畫的她，近年獨創將青花瓷風格以及明清時代秘戲圖（春宮圖）帶入創作題材，近日透過「如影‧隨行」水墨創作個展，向外界展現獨特的畫風。

聶蕙雲認為，傳統仕女畫則偏好女性彈琴、賞花的禮教型態，而秘戲圖以男女裸露之姿，強調女性應依附於夫君或情人身邊，二者都與現代女性自主選擇情感與慾望有相當大的落差。

於是，聶蕙雲突破傳統，著重描繪男女同坐一張椅子，衣著整齊但不裸露的肢體語言，傳達男女之間不只有慾也有情。同時改以青花瓷器的美感釉色風格取代傳統墨線，讓畫作盡現清雅脫俗之美。

展場中最受矚目的，莫過於中央的大型創作「雙囍圖」，聶蕙雲在父權象徵的太湖石上，畫了3組秘戲圖，石頭頂端則盤坐著一位正在瑜伽冥想的女性，藉此傳達現代女性社會地位提高、情慾自主、經濟獨立及心靈富足。

聶蕙雲常在畫中不經意處，暗藏現代女性人物，例如穿著比基尼、戴著兔子面具、或是操作3C用品的女網友，在遠處笑看古代男女的情慾互動，清雅不俗又橫生趣味，讓觀者會心一笑。

聶蕙雲個展作品還有文創設計與佛像繪畫，包括以純金泥勾勒和貼滿純金箔的菩薩創作，以及白描墨線和青花瓷風格線描的菩薩，與搶盡風采的秘戲圖交錯陳列，從男女情慾跨度到心靈追求，十分令人玩味。

台師大美術系名譽教授鄭善禧是聶蕙雲的老師，年過90的他讚許聶蕙雲的工筆畫風細膩且充滿創意，風格絕無僅有，別人學不來也做不到。華梵大學校長李天任也稱道，秘戲圖加入現代女性視角及價值觀，為21世紀仕女畫注入新的詮釋觀點。

「如影‧隨行」聶蕙雲水墨創作展即日起到12月5日在新北市板橋區的「橋藝術空間」展出，相關資訊可參考華梵大學網站。