已故知名建築師漢寶德書法展今開幕 李遠曝昔「秘密」

台灣知名建築師、美學教育育推廣者漢堡德逝世已10年，史博館特舉辦「書藝人間—漢寶德書寫之美」特展，今舉辦開幕式，文化部長李遠、史博館長洪世佑，及策展人黃健敏出席並表達對漢寶德文化貢獻的敬意。李遠也在致詞時透露昔日與漢寶德的「秘密」。

為追懷漢寶德對於台灣建築、博物館及美學教育的貢獻，除了書法特展，文化部也合作跨部會「多館」展出。台博館策辦「形色質美：漢寶德的建築」特展、世界宗教博物館則推出「漢先生畫重點：從漢先生的視角看建築」，自然科學博物館亦有「AI x 3D科博至『寶』－紀念漢寶德館長線上檔案展」，讓民眾可以深入認識漢先生的美學世界。

李遠說，自己雖與漢寶德不太熟，但他透露了一個漢寶德也不知道的秘密。他不到40歲時，曾接獲一個拍攝名為「台灣生命力」紀錄片的任務，當時漢寶德就是該片負責人文領域的顧問。由於他寫的方向跟上級交付的角度不同，漢寶德還為他解圍，「你們找來的這個人就像風箏，現在斷線了，但風箏本來就是要飛的、你們就讓他去吧，不要再追了。」當年的恩情，也讓李遠感念之今。

洪世佑表示，漢寶德是位令人尊敬的學者，過往在文資局服務時，曾拜訪過他，兩人談了許多美學的議題，包括博物館、文化資產，及建築等。

洪世佑說，漢寶德先生曾提到，「書法是生動的建築、建築是立體的書法。」在其建築與書法創作上的互動，也為他的藝術注入鮮明的現代主義精神，他將建築中對空間、結構與比例的理解運用於書法，使作品充滿生命力與視覺張力。

漢寶德的女兒漢可凡今出席開幕式也感謝文化部與史博館，完成父親一直以來的「遺憾」。她提到，10年前爸爸曾有過回顧展，當時礙於策展的內容面向觸角多，沒辦法聚焦在書法，一直是爸爸心中的遺憾，然而在爸爸逝世的10周年，此遺憾被圓滿了。

漢可凡也說，據說建築師協會正在計畫舉辦「漢獎」，以鼓勵民間對於空間美育的推廣，希望藉此將父親一生致力推廣的美育能有機會延續。李遠則承諾，若文化部能貢獻，一定努力協助催生該獎項。

史博館介紹，「書藝人間—漢寶德書寫之美」展出102件漢寶德書法精品，以漢寶德的書法觀念為出發，強調書法結合生活藝術，分為「循古」、「抒情」、「構成」與「新象」4大主題。循古，即是傳統碑版學習的面貌；抒情，是以書法內容傳遞內心意念；構成，為其對於畫面安排布置；新象，為其書法作品獨樹一格之處，呈現漢寶德從學習碑版、傳遞情感，到探索結構與創新風格的完整創作歷程。